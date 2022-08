V Rakousku zachraňovali dva české turisty. Bez výbavy nocovali v Alpách

Zatímco pes z neštěstí vyvázl téměř bez újmy, muž utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho vyprostil s pomocí lana a přepravil do nemocnice v Zell am See. Pětice společníků zraněného, pes a ještě jeden čtyřnohý účastník túry sestoupili do údolí vlastními silami.

Do záchranné operace byl nasazen policejní vrtulník a vrtulník záchranářů.