U sousedůZdroj: DeníkSvoji novou atomovou elektrárnu ve Zwentendorfu Rakousko uzavřelo kvůli výsledku referenda těsně před spuštěním v roce 1978. A asi by ji už nespustilo ani v situaci, kdyby Rakušané změnili názor a zázrakem s uvedením elektrárny do provozu souhlasili. (V referendu se proti vyslovilo 51 procent lidí.)

Nevýhodou Rakouska oproti Česku, které je velkým vývozcem energie, je fakt, že naopak velkou část spotřebované elektřiny dováží. Proto tamní vláda musela vedle podobného zastropování cen, k jakému přikročil kabinet Petra Fialy, dotlačit Rakušany, aby energie co nejvíc ušetřili.

V Německu skončila sleva na benzin a naftu. Řidiči jezdí tankovat do Česka

Garantované ceny energií platí pouze pro 80 procent loňské spotřeby a vše nad touto úrovní si musí Rakušané pořídit za dnes horentní tržní ceny. I když se Rakousku, které je přece jen blíž moři, podařilo snížit závislost na ruském plynu asi na 50 procent spotřeby, šetřit je nutné.

„Tento rok je jiný, než ostatní roky,“ uvádí ministryně energeticy Leonore Gewesslerová ze strany Zelených. Ministerstvo vyhlásilo program „Mise 11“, kterým chce Rakousko ušetřit 11 procent energie, kterou normálně spotřebovává. Na speciálním webu je několik desítek rad, které se mohou tuto zimu hodit i Čechům.

Čtyři minuty ve sprše

Snížením teploty vytápění o dva stupně snížíte spotřebu o 12 procent Zavírání dveří do nevytápěných místností ušetří pět procent spotřeby. Snížením doby sprchování z dnešních průměrných pěti minut na čtyři se ušetří 20 procent energie na ohřev vody.

Každá rakouská domácnost má až dvacet spotřebičů, které jsou trvale v režimu stand-by. Jejich vypínáním lze ušetřit podle vládního doporučení deset procent energie. Doporučuje se přejít od stolních počítačů a velkými monitory k laptopům, které mají menší spotřebu.

Při chřipce na pivu. Na neschopenky v Rakousku dohlíží stále častěji detektivové

Ledničky mají být pokud možno zaplněné. Z prázdné ledničky proudí při otevření vzduch, což zvyšuje spotřebu. Pro mrazení by se neměla používat nižší teplota než mínus osmnáct stupňů. Teplé jídlo je třeba nechat před vložením do ledničky vychladnout a až potom ho dát chladit.

Autem osmdesátkou

Jezdit by Rakušané měli třeba MHD, ne autem. Rozdíl je až 78 procent spotřeby paliva. A když už na cestu autem vyrazí, mají jet podle doporučení vlády pomalu. Rozdíl mezi jízdou stovkou a osmdesátkou je 24 procent paliva. Pětina všech cest autem je v Rakousku kratší než 2,5 kilometru. Takovou cestu lze zvládnout i na kole.

O lyžích a sáňkách se v doporučení ministerstva nic nepíše.

