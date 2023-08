Rakouské státní zastupitelství zabývající se korupcí a hospodářskou kriminalitou obvinilo bývalého kancléře Sebastiana Kurze z křivé výpovědi. Dopustit se jí měl v souvislosti s vládním skandálem Ibiza-gate. Obhajovat se má před soudem už v říjnu.

Mezi rakouskou politickou špičku, v níž působil jako zjevení, se dostal ještě jako mladíček. Kancléřem se stal už v jednatřiceti letech, čímž obsadil pomyslné křeslo nejmladšího premiéra na světě.

Údiv, jaký vyvolal vzestup Sebastiana Kurze, se však objevil i v souvislosti s jeho strmým pádem. A ten, zdá se, dál pokračuje.

Rezignovat na pozici spolkového kancléře alpské země se Kurz rozhodl po obvinění z korupce a úplatkářství v říjnu 2021. Údajně měl falšovat průzkumy, a tím si tak umetat cestu k moci.

Aby toho nebylo málo, ani ne dva roky poté má elegantní hezounek, na kterého ho některá média překřtila, na krku další obvinění. A to z křivé výpovědi v případu skandálu Ibiza-gate. Hlavní roli v něm tehdy sehrál bývalý vicekancléř Kurzovy vlády a předseda rakouských Svobodných Heinz-Christian Strache.

O co šlo v takzvané Ibiza aféře?



- Nahrávka, o níž rakouská média informovala v květnu 2019, byla pořízená na ostrově Ibiza. Heinz-Christian Strache na ní otevřeně mluví o korupci, například i o ne příliš košer zisku peněz pro Svobodné.



- Setkání na Ibize se odehrálo v červenci 2017 a kromě kromě Stracheho se ho účastnil i jeho důvěrník Johann Gudenus a údajná neteř jistého ruského oligarchy. Strache nabídl veřejné zakázky výměnou za volební úspěch svojí partaje. Jedním z témat zachycených na zveřejněném videu je také možnost nákupu nejčtenějšího bulvárního deníku v zemi, jímž je Kronen Zeitung, právě ruskými oligarchy. A to s vidinou textů psaných před tehdejšími volbami právě ve prospěch Svobodných.



- Důsledkem aféry byl rozpad Kurzovy vlády a předčasné zářijové volby. Ty v roce 2019 vyhráli lidovci.

Vyšetřovat začalo Kurze v této souvislosti státní zastupitelství už před dvěma lety. Zhruba stostránkové obvinění zveřejnilo teprve před pár dny. A zpovídat se z něj bývalý kancléř bude muset u soudu už v říjnu. V případě, že ho soudce uzná vinným, mu hrozí až tři roky vězení. Přelíčení by se mělo konat 18., 20. nebo 23. října.

Křivá výpověď měla souvislost s jeho odpovědi na otázku, jak intenzivně se podílel na transformaci státního holdingu ÖBIB. V roce 2020 tvrdil, že nehrál zásadní roli ve výběru dozorčí rady a šéfa nástupnické společnosti ÖBAG Thomase Schmida. Ze zpráv, jež si se Schmidem vyměnil, a které zveřejnila média, však vyplývá, že o tématu diskutovali. A to minimálně od roku 2017.

Kurz: Falešná obvinění

Kurz se k obvinění vyjádřil na sociálních sítích. Společně se svým týmem se o něm prý dozvěděl od novinářů.

„Z tohoto důvodu si dovoluji konstatovat: Není pro nás překvapením, že se státní zastupitelství i přes třicet svědeckých výpovědí v můj prospěch rozhodlo podat trestní oznámení. Obvinění jsou falešná a my se těšíme na to, až konečně vyjde na světlo pravda a obvinění se ukážou také před soudem jako nepodložená,“ nechal se slyšet Kurz s poznámkou, že je pozoruhodné, že jsou opět informována média dříve než obviněný.

Rakušané, s nimž redakce Deniku hovořila, se shodují, že celou kauzou utrpělo především politické klima v zemi, které je nyní více než napjaté. Náprava a vyřešení problémů podle nich bude trvat ještě hodně dlouho.

