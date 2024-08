Rakousko čekají na konci září parlamentní volby a zdá se, že zemi přinesou šok a novou politickou realitu. Poté, co se podařilo krajně pravicovým Svobodným (FPÖ) vyhrát v červnu tamní volby do Evropského parlamentu, ukazují předvolební preference, že by se jim to mohlo podařit i na konci září, kdy se konají volby do federálního parlamentu. Dosud se zdálo, že by se mohlo podařit demokratickým stranám volební triumf Svobodných ustát.

Svobodní sice mají podle zprůměrovaných průzkumů Polls od Polls serveru Politiko kolem sedmadvaceti procent hlasů, ale jejich náskok na nyní vládnoucí lidovce (ÖVP) a opoziční sociální demokraty (SPÖ) nebyl nijak zásadní, jen v řádu několika procent. Tyto dvě strany s jedním dalším partnerem, buď nyní vládními Zelenými, nebo liberály ze strany Neos, mohly po volbách podle dosavadního rozložení sil lehce vytvořit většinovou vládu bez FPÖ.

Zvláště, když mohou počítat s podporou prezidenta Alexandera van der Bellena. Bellen, bývalý šéf Zelených a celoživotní odpůrce extrémní pravice, který před dvěma roky obhájil svůj mandát, dává najevo, že když to půjde, šéfa FPÖ Herberta Kickla ani v případě vítězství ve volbách nemusí pověřit sestavením vlády. „Ústava pouze říká, že spolkový prezident jmenuje kancléře a ten zase navrhuje ministry,“ vysvětlil v rozhovoru pro rakouský deník Standard ústavní expert Peter Bußjäger.

Chystaný atentát, voda na mlýn FPÖ

Jenže velký letní průšvih v podobě zrušení události roku v podobě tří koncertů největší hudební megastar dneška, zpěvačky Taylor Swiftové, je vodou na mlýn extrémní pravici a jejím volebním heslům.

Podle Anny Durnové z Vídeňské univerzity Svobodným jako straně zrušení koncertů příliš nevadí. V Českém rozhlase upozornila, že extrémní pravičáci nesnáší liberálku Swiftovou stejně jako islamisté.

Problém ale je, že přestože všichni útočníci, kterým je kolem osmnácti let, mají sice rakouské občanství, jsou jinak učebnicovým příkladem druhé generace islám praktikujících přistěhovalců, vůči nimž Svobodní ve své volební kampani tak brojí.

Podobně jako v květnu zatčená zradikalizovaná 14letá islamistka, nebo atentátník, který před čtyřmi roky zastřelil v židovské čtvrti Vídně pět lidí, pocházel i hlavní plánovač atentátu na koncerty z oblasti bývalé Jugoslávie. Odtud v době balkánských válek v devadesátých a nultých letech přišly do Rakouska desítky až stovky tisíc válečných uprchlíků. Mnozí z nich jako praktikující muslimové.

Zradikalizovaný 19letý Rakušan měl severomakedonské kořeny. Byl vůdcem celé skupiny a plánoval útok jako sebevražedný atentát. Téměř polovinu obyvatel Severní Makedonie tvoří islám vyznávající makedonští Albánci. Mladíci se podle rakouských expertů radikalizovali na sociálních sítích a deník Krone poukazuje na možné napojení na radikální islamistické prostředí ve Spolkové republice Německo.

Úspěch, nebo trapas?

Pro šance vládnoucích lidovců ve volbách je nyní zásadní, zda se podaří kancléři Karlu Nehammerovi prodat „úspěch“ rakouské policie a tajných služeb rakouským voličům jako zdařilé zlikvidování hrozby. Nebo zda se prosadí pohled, že šlo o zpackanou akci, která udělala Vídni světovou ostudu, zničila kulturní událost roku a přinesla velké ekonomické škody turistickému ruchu. Koncerty, na které se chystalo přes 200 tisíc fanoušků, ale nezrušil rakouský stát či policie, ale organizátoři.

Lidovecký kancléř Nehammer kroky pořadatelů koncertů podpořil. „Rozumím tomu a bylo to odpovědné,“ uvedl šéf vlády.

Řekl ale, že sám by se klidně na nějaký příští koncert, nejbližším bude vystoupení kapely Coldplay, klidně vydal. „Rakousko je silná a bezpečná země,“ uvedl pro Der Standard kancléř.

Jedním dechem to ale relativizoval. „Nic takového jako totální bezpečnost neexistuje. Neexistuje v žádné zemi na světě. Ale vždy existuje touha po maximální bezpečnosti,“ dodal.

Šéf Svobodných ve Vídni Dominik Nepp v rozhovoru pro média upozornil, že je to pro Rakousko celosvětová negativní reklama. „I v tak nebezpečném místě jako je Mexiko City, kde denně kriminální bandy vraždí lidi, se koncerty Taylor Swiftové uskutečnily,“ uvedl Nepp.

„Vídeň je dnes sama jedním z center radikálního islámu,“ dodal.