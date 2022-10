Máte za sebou tři desítky let diplomatických zkušeností, působil jste v NATO, byl jste velvyslancem v USA. Nyní řešíme zásadní problém: Jak odradit Rusko od použití jaderných zbraní? Léta jsem patřil k lidem, paranoikům, kteří tvrdili, že Rusko vyvolá válku. Počítal jsem s tím a varoval jsem před tím na mnohých mezinárodních fórech. Rusko, pokud ho máme od použití jaderné zbraně odradit, musí cítit naši odhodlanost, jednotu a naši sílu. Jinak nejde zastavit. Musí vědět, že tady jsou naše červené čáry. A pokud je překročí, my na to velmi rázně, jako NATO, jako Evropa, odpovíme.

A věříte, že od použití jaderných zbraní se nám tím podaří takto Rusko odradit?

V tom jsem optimista. Když konflikt začínal, nikdo nepočítal s tím, že Ukrajina bude tak odhodlaná, tak efektivní, že bude bojovat s takovou vervou. Mnozí také neočekávali, že bude Unie tak jednotná. Všichni se obávali toho, jak se zachová Německo. Zda nezapracuje politická korupce, do které Rusové na Západě tolik investovali. Jak budou působit dezinformace v našem re-gionu, do nichž Rusové také vložili strašně moc peněz. Nyní v těch špatných zprávách vidíme i ty dobré. Ukrajina efektivně bojuje. Evropa se nerozložila, ne-eroduje a s prominutím se nepodělala. Ale sjednotila se a je silnější. A Severoatlantická aliance také.

Dobře, to je asi pravda, ale pokud Rusko použije jaderné zbraně, tak to vypadá, že už Západ nebude moci zůstat mimo konflikt a budeme muset vojensky odpovědět. Je to takto postaveno?

Ano.

A rozumí tomu takto i v Kremlu?

Ano.

A toto Rusko odradí od použití jaderných zbraní?

Já si za prvé myslím, že Rusko nepoužije strategické jaderné zbraně, takový blázen se tam ještě nenarodil, aby zašel tak daleko. Navíc to je mechanismus, který nezávisí jen na jednom člověku. To je složité i v takové zemi, jako je Rusko. Druhou věcí je, že máme dostatečné zpravodajské informace k tomu, abychom dokázali použití jaderných zbraní včas předpovědět. Na základě toho můžeme říci, že něco takového v dohledné době nehrozí.

Ale pak tady máme i „menší“ jaderné zbraně?

Ano, u nich se riziko jejich použití zvýšilo.I to by bylo porušení tabu. I to by bylo překročení všech červených čar. Neveřejná komunikace v tomto smyslu probíhá myslím velmi intenzivně. NATO má plány, jak odpovědět tak efektivně, aby další eskalace už nebyla reálná.

Může ale Ukrajina v situaci, kdy proti ní stojí největší, nebo druhá největší jaderná mocnost, zcela vyhrát? Může být Rusko zcela poraženo?Tady bychom si museli definovat, co je to zcela vyhrát a co je to být v případě Ruska zcela poražen.

A jak to tedy definovat?

Já to říkám tak – pro nás je přijatelné to, co je přijatelné pro Ukrajinu. My nemůžeme říkat Ukrajině, co je pro ní vítězství a kde mají být její limity. Byla narušena suverenita Ukrajiny, je to členský stát OSN. Dokonce je to stát, který měl garantovanou neutralitu Budapešťskou smlouvou, kde tím garantem bylo mimo jiné i Rusko. Země, která je dnes agresorem. My, Češi a Slováci bychom měli být obzvlášť zdrženliví v tom, Ukrajině říkat, co pro ni je a co není přijatelné, Teď jsme si připomínali výročí mnichovské smlouvy.A mě těší, že u Ukrajiny se to neopakuje.

Takže o ukončení války s Ruskem musí Ukrajina rozhodnout sama?

Ano, řešení tohoto konfliktu je takové řešení, které je přijatelné pro Ukrajinu. K němuž se Ukrajina, i za naší podpory, dopracuje.

Přesto tady možná nějaké dohody mezi Západem a Ukrajinou asi jsou. Patří mezi ně například to, že Ukrajina při bojích nepřekročí mezinárodně uznané hranice Ruska?

To bych spekuloval. Ale Ukrajina postupuje podle mě velmi správně. Událo se několik operací, které zničily logistické trasya vojenské sklady v Rusku. To bylo ukrajinské legitimní právo. Ukrajina v tom nic neporušila, Ukrajina se brání.

Ale přesto, je tu snaha držet Kyjev trochu zpátky?

Nám, jako NATO, záleží na tom, aby konflikt neeskaloval a aby se držel, byť to zní paradoxně, v mezích nějaké vojenské racionality. V tomto smyslu je Rusko země, která se chová brutálně. A Ukrajina je země, která se brání. To je jednoduchá logika.

Měl jste setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Je jeho odsouzení ruské agrese, vzhledem k předchozím prokremelským postojům, skutečně autentické?

Podstatnou část našeho rozhovoru jsme věnovali válce na Ukrajině. Pan prezident mi popsal své uvažování, včetně své vlastní sebekritiky. A popsal, jak dnes vnímá současné putinovské Rusko, jak vnímá invazi, jak se dívá na Ukrajinu a jak vnímá to, co je třeba udělat.

A co jste mu na to řekl?

Pane prezidente, pokud byste to, co jste mi teď řekl, sepsal jako písemné memorandum, tak bych na tom nezměnil ani čárku a klidně bych to s absolutně čistým svědomím podepsal.