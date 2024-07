Návštěvníci řecké pláže Faros u letoviska Poseidi na řeckém poloostrově Chalkidiki byli minulý pátek svědky rodinné tragédie. Před zraky rodičů do jejich dospívající dcery uhodil blesk. Zraněním na místě podlehla. Rodinní příbuzní si myslí, že za to mohla ozdoba na plavkách Řekyně.

Třináctiletá Dorothea nešťastnou náhodou zemřela jen pár metrů od svých rodičů. Na pláži Faros na poloostrově Chalkidiki umístěné jihovýchodně od Soluně do dívky udeřil blesk a už jí nebylo pomoci. Zdrcení blízcí rodiny uvedli, že za to mohl pravděpodobně korálek na jejích plavkách. Jihoevropskou zemi si ke své dovolené často vybírají i Češi.

Podle informací z místních médií rodina bouřku nepodcenila a hned jak začalo pršet, vyšla z moře na pláž. „Začalo se hodně blýskat. Byla to klasická letní bouřka, jež obvykle nezpůsobuje žádné potíže,“ okomentovala situaci podle portálu Sky News starostka města Kassandreia Anastasia Halkiová.

Už jí nebylo pomoci

Na pláži pak rodina posbírala své věci a chtěla se jít ukrýt do auta. Skupinku vedl otec, za ním kráčela jeho žena a přibližně metr a půl za ní dcera. Obě ženy však zničehonic zasáhl blesk. Když se na ně muž otočil, stačil zahlédnout, jak padají do písku.

Když viděl, že je na tom dcera zdravotně hůře, začal jí ihned dávat první pomoc, načež také zavolal záchrannou službu. Už ale bylo pozdě. Po převozu do nemocnice dívku, kterou rodiče popsali jako výbornou studentku a sportovkyni, prohlásili lékaři za mrtvou. Stačilo přitom málo, a muž by přišel i o manželku. „Blesk zasáhl mou ženu i dítě. Kdyby se držely za ruce, jako tomu bylo těsně předtím, vzal by je obě,“ citoval muže list The Independent. Žena nakonec vyvázla bez zranění.

Příbuzní rodiny podle tamních médií uvedli, že podle soudního lékaře mohl blesk přilákat kovový korálek velikosti knoflíku, který měla dospívající jako ozdobu plavek.

Když hřmí, rychle dovnitř

Pravděpodobnost, že do člověka uhodí blesk, je menší než jedna ku milionu. Přesto jsou každoročně hlášeny desítky případů. Naprostá většina obětí úder blesku přežije, nesou si ale často do života dlouhodobé následky, včetně popálenin, epileptických záchvatů a ztráty paměti.

Americká Národní meteorologická služba má jednoduchý návod na to, co dělat v případě blížící se bouřky. Odborníci radí, že když člověk uslyší hřmění, uvidí blesk nebo hrozivě vypadající oblohu, měl by se urychleně přesunout dovnitř do budovy nebo do auta s kovovou střechou. Pokud bouřka zasáhne výletníky v horách, neměli by se schovávat pod osamoceně stojícími stromy. Pokud nemůžou utéct, měli by zůstat na místě a přidřepnout si s nohama u sebe.

A pokud se přece jen stane, že do někoho v blízkosti zasáhne blesk, okamžitě je nutné zavolat záchranáře. Je totiž možné, že se mu při úderu zastavilo srdce nebo přestal dýchat a bude potřebovat resuscitaci.