Výmluva, že my Češi nechceme přijmout euro proto, abychom nemuseli platit dluhy za Řecko, už neplatí. Země je z ekonomické krize venku a splácí svoje dluhy sama, říká v rozhovoru pro Deník velvyslanec v Řecku Jakub Karfík.

Rozhovor Luboše Palaty s Jakubem Karfíkem, velvyslancem ČR v Řecku | Video: Luboš Palata

Dluhová krize Řecka byla v Česku svého času vydávána za jeden z důvodů, proč by Česko nemělo přijmout euro. Je už krize v Řecku překonána a řecká ekonomika a řecký stát už fungují, jak mají?

Rozhodně ano. Uzdravení, stabilizace a nastartování řecké ekonomiky v posledních pěti, šesti letech je viditelné a je markantní. Je vidět také na základních ukazatelích a tvrdých číslech. Řecko v době covidu zaznamenávalo ekonomický růst.

Ruská agrese proti Ukrajině to neohrozila?

Řecko loni zaznamenalo i přes vysoké ceny energií a další faktory vyplývající z ruské agrese proti Ukrajině téměř šestiprocentní hospodářský růst. Nezaměstnanost klesla za poslední roky z téměř dvaceti na necelých jedenáct procent. A pokud jde o inflaci, ta z loňských deseti procent poklesla na 1,8 procenta. Tato čísla ukazují, že řecká ekonomika se postavila zpět na nohy.

Byla ale cena vysoká?

Ano, bylo to za určitou cenu. Tou bylo zchudnutí země, zchudnutí obyvatel Řecka. Ale sami řečtí občané se s touto situací vyrovnali. Proto je toto poměrně rychlé ozdravení úspěch.

Je Řecko schopno splácet své dluhy?

V letošním roce by se mělo podařit ten velký dluh ve výši 170 miliard eur snížit o osm miliard. Během tohoto a příštího roku by aténská vláda dostala ráda Řecko zpět do investičního ratingu.

Podle makroekonomických čísel je dnes Česko výrazně před Řeckem. Jsou dnes tedy Řekové chudší než Češi?

Ano, to jsou. Řecké platy se v případě mnoha lidí pohybují kolem tisícovky eur čistého příjmu. Když někdo bere o dvě stě eur čistého víc, je to považováno za slušný plat. Takže Řekové nejsou bohatší než my.

Je i řecký důchodce chudší než český penzista?

Pokud se týká důchodců, při všech těch razantních škrtech, které řecké vlády musely udělat, byl dopad na důchody relativně malý. Takže řecké důchody jsou v průměru pořád ještě vyšší než ty české.

O kolik?

Není to o moc. Ale pokud bych měl dát příklad ze života, můj dobrý známý, který celý život pracoval v nemocnici, ale ne jako lékař, má důchod devět set eur. To není tak špatné.

My už jsme se dostali v průměru přes dvacetitisícovou výši, tedy asi na 800 eur. Vraťme se ale k Řecku. Jak se po všech těch naordinovaných škrtech a ozdravných kúrách, k nimž bylo Řecko zbytkem Unie přinuceno, staví Řekové k členství v ní? Nejsou na Unii naštvaní?

Myslím, že ne. Řekové ta léta, která krizi předcházela, sami nazývají roky tučné krávy. Tou tučnou krávou myslí zejména evropské dotace a subvence, které poměrně ve velké míře dostávali i sami řečtí obyvatelé. Řekové si uvědomili, že očekávání, že EU a stát se o vás postarají, je chimérou. Že se prostě musí postarat sami o sebe. V tom se mi zdá, že se Řekové s tou situací mentálně vyrovnali.

A takové to řecké naštvání na Angelu Merkelovou a Německo?

To v té mytologii trochu přetrvává. Ale samotná Evropská unie je naopak brána jako jistota.

Takže žádné nápady, že by Řecko odešlo od eura a z EU?

Ne, to ne, v žádném případě. Řecku se za vlád premiéra Kyriakose Mitsotakise podařilo vrátit kredibilitu Unie i evropských institucí. Řecko je dnes jako věrohodný partner zpátky v Evropě.

Zdroj: Luboš Palata