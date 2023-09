Několik málo obyvatel, kteří neopustili obec Jannuli kvůli požáru považovanému od roku 2000 za největší v EU, se snaží zachránit svůj majetek. Jen osm kilometrů od tohoto místa se však zdá, že nikdo nevěnuje pozornost obrovskému množství dýmu, který se z okolí valí. V reportáži z oblasti, kde v těchto dnech zasahují i čeští hasiči, to napsal deník El País.

Hasiči už dva týdny bojují v Řecku s ničivými požáry. A stále se jim nedaří dostat plameny pod kontrolu | Foto: Profimedia/Ayhan Mehmet/Anadolu Agency

Christos je příslušníkem lesní stráže v penzi a v národním parku Dadia u řeky Evros na hranici s Tureckem zná každé zákoutí. Svým vlastním autem přijíždí až k požární frontě, která se nachází v lese. Oheň se tam kvůli větru šíří pomalu a v okolí nejsou žádný hasiči. Úsilí se soustředí v místech, kde požár postupuje rychleji.

Celou tu situaci Christos bezmocně pozoruje a hned uvádí několik údajů. Shořelo 52 kilometrů čtverečních lesů s borovicemi černými, oheň tak zničil prakticky všechny velké stromy. Nyní ohrožuje i menší borovice. „Pokud se změní směr větru, tak jsme ztraceni,“ říká.

Christos se také vydává do obce Jannuli, jejíž obyvatelé byli kvůli požáru evakuováni ve středu večer, když oheň začal ohrožovat domy. Spolu s obyvateli odešlo i 15 migrantů, kteří přešli hranici z Turecka a nacházeli se tam náhodou. Ne všichni místní ale odešli. Alexandros, který byl dříve dřevorubcem a nyní je v důchodu, zůstal, aby ochránil svůj dům.

„To je všechno, co mám. Kdyby shořel, tak přijdu úplně o všechno,“ říká. A podobně jako jeho soused strávil bezesnou noc.

Jako na jiné planetě

Jeden z Alexandrosových sousedů jede autostopem do blízké obce Sufli. Ačkoliv obě vesnice od sebe dělí jen osm kilometrů, je to jako by se nacházely na jiné planetě. Sufli je také na dosah požáru a ve středu úřady rozeslaly SMS zprávy obyvatelům, aby se připravili na možnou evakuaci. To ale život ve vesnici nijak nepoznamenalo, přestože z ulic je vidět dým, který stoupá z okolí nedaleké vesnice Jannuli.

Všechny obchodu v Sufli jsou otevřené. V posledních dvou týdnech si obyvatelé zvykli, že jejich ulicemi projíždí vysokou rychlostí požární vozy. A už nikdo nezvedá zrak, když nad domy prolétne vrtulník. Normálně otevřené jsou i hospody, kde skupinky důchodců komentují aktuální dění. Mluví například o porážce AEK Atény s Antverpami ve fotbalové Lize mistrů.

Ve městě Tychero, které se nachází deset kilometrů od Sufli, recepční v místním hotelu, zdá se, není moc dobře informovaný. „O ničem nevím, nic jsem neviděl. Něco se tam (v Jannuli) muselo stát,“ tvrdí bez dalších podrobností.

Zaměstnanec nedaleké čerpací stanice je také zdánlivě klidný. A také trochu znuděný. „Uvidíme, jestli se oheň dostane až do Bulharska, aby ho uhasili bulharští hasiči, protože ti naši toho zřejmě nejsou schopni,“ říká.

Plameny nejsou pod kontrolou

Okolí vesnice Jannuli je ale zdevastované. Vstup je tam zakázaný, stačí ale jen trochu zatlačit na hlídkujícího policistu a pustí vás dál. Zdůrazňuje však, že je to na vlastní nebezpečí. Ráno přichází do obce několik obyvatel, aby se ujistili, že jejich domy stále stojí. Naštěstí jsou beze škody. V jiných obcích ale požár, který hoří už druhým týdnem, domy poničil.

Zdroj: Youtube

Alexandros se do oblasti přestěhoval z Kazachstánu v roce 1994, podobně jako většina místních. Tehdy řecká vláda zorganizovala návrat lidí z řeckých komunit žijících u Černého moře. Většina z nich si vydělávala právě díky lesu. Byli buď dřevorubci, nebo pracovali na jeho ochraně. Alexandros tak celé ráno tráví ježděním na motorce a hasičům dává instrukce, jak se nejlépe přiblížit k plamenům. Jeden z nich, hasič Kazagoritis, mu však vysvětluje, že oni si sami nemohou rozhodnout, kde budou zasahovat.

Kazagoritis a jeho kolegové nejsou ohledně vývoje požáru vůbec optimisté. Ačkoliv tvrdí, že nemají všechny informace, tak se domnívají, že požár není ani zdaleka pod kontrolou a že než se tak stane, uplynou dny, spíše než hodiny.

Mezitím jeden vrtulník čerpá vodu z gumových nádrží, které na nedaleké louce napájejí hasičské cisterny. Asi dvě hodiny po poledni, když se podmínky zlepší, začnou znovu zasahovat i hasicí letadla. Je jich šest a letí ve dvou skupinách po třech. Nádrže si doplňují v moři, které je vzdáleno 40 kilometrů.

Do Sufli přijíždí kolona 11 vozů. Jde o hasiče ze Slovenska, kteří zasahují v Řecku už dva týdny. Nejdříve bojovali s plameny u Atén a od čtvrtka zasahují u řeky Evros. Alexandros jim vysvětluje cestu k místu, kde hasí vrtulník. A je o něco klidnější, když mu potvrdí, že se po ní Slováci vydají.