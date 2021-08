Nový požár během dne vypukl ve střední části druhého největšího řeckého ostrova Euboia. Zasahovalo proti němu zhruba 40 hasičů. Výrazně větší počet hasičů, zhruba 900, je nasazený na severní části ostrova. Požáry na ostrově zničily už více než 500 kilometrů čtverečních porostu, což je zhruba sedmina celé rozlohy ostrova. Na ostrově je nasazeno mnoho hasičů ze zahraničí, například ze Slovenska, Rumunska, Polska či z Ukrajiny.

Řecký hasičský sbor během dne informoval o několika dalších, zatím menších požárech, které se rozhořely nedaleko Atén či na severu země. Za uplynulý den bylo aktivních 50 lesních požárů.

Ačkoli nynější zlepšení může být jen dočasné, podle agentury DPA se někteří hasiči a technika, kterou poskytlo Řecku v předchozích dnech přes 20 zemí, vracejí domů či přesouvají jinam. Například ve čtvrtek se tři francouzská hasicí letadla přemístila do Itálie, která rovněž bojuje s lesními požáry, hlavně na jihu země. Dva kyperské letouny a 40 hasičů z Kypru se vrátili do vlasti, uvedla DPA.

Také čeští hasiči, kteří na Peloponésu začali pomáhat v boji s požáry v pondělí, plánují už návrat do vlasti. Dnes ještě ve spolupráci s řeckými hasiči mimo jiné dohašují ohniska požárů, vytvářejí průseky pro průjezd techniky nebo zajišťují kyvadlovou dopravu vody. Práce na místě ukončí v sobotu, v neděli ráno pak vyrazí na cestu do České republiky. Přesun mají rozvržen na tři dny, s přespáním v Sofii a maďarském Segedínu, v úterý po poledni by měli dorazit do Brna.

Nynější požáry, které zasáhly zejména Peloponés a ostrov Euboia, jsou nejhoršími lesními požáry v Řecku od roku 2007. Podle Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS) při nich od konce července do tohoto čtvrtka bylo zničeno na 100 870 hektarů vegetace - to je asi dvojnásobek území Prahy. V létě 2007 zničily v Řecku požáry přes 250 tisíc hektarů lesa a olivových hájů a zabily na 80 lidí. Kvůli nynějším požárům zemřeli dva lidé.

Zákaz vstupu turistů do lesů

Řecko trápí lesní požáry každý rok, ty letošní jsou ale výjimečné. "Nikdy jsme se nepotýkali s takovou kombinací nepříznivých faktorů," prohlásil tento týden šéf řecké civilní obrany Nikos Chardalias.

Mimořádnou situaci podle něj způsobily nejhorší meteorologické podmínky za více než 30 let, zejména vysoká vedra a silný vítr, který rychle měnil směr. Po dvou týdnech, kdy v Řecku teploty přesahovaly mnohde 40 stupňů Celsia, by se nyní měly teploty vrátit k normálu obvyklému pro toto období v regionu, to je 32 až 35 stupňů Celsia.

Řecká vláda také znovu prodloužila zákaz vstupu turistů do lesů, který zavedla od 6. srpna. Nově platí toto opatření do 20. srpna šesti hodin ráno, uvedla ve čtvrtek agentura AMNA.