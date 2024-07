Dlouhotrvající sucho, horké počasí a neobvykle silný vítr vytvořily v Řecku nebezpečné podmínky pro vznik rozsáhlých požárů. Ohnivé peklo zasáhlo před několika dny hned několik oblíbených turistických destinací.

S požáry řečtí hasiči bojovali na ostrovech Kos, Chios, Serifos a v městech Keratea a Stamata. Na ostrově Kos požáry likvidovalo více než sto hasičů, kterým pomáhalo šest hasicích letadel a dva vrtulníky. Na nedalekém ostrově Chios v Egejském moři zasahovalo více než 170 hasičů za asistence deseti letadel. Podle posledních údajů bylo kvůli požárům na obou ostrovech zraněno nejméně pět lidí, přičemž zatím nejsou hlášeny žádné oběti na životech. Dva požáry nedaleko hlavního města Athény pak zabraly oblast o rozloze 24 hektarů.

Požáry na řeckém ostrově Kos:

Řecko s rozsáhlými lesními požáry bojovalo i minulý rok. Loňské horké léto donutilo zhruba 19 tisíc lidí opustit ostrov Rhodos. Na severu pevniny pak kvůli ohňům zemřelo dvacet osob. Země v návaznosti na náročný rok zintenzivnila přípravy na letošní požáry, najala více zaměstnanců a nařídila častější školení všech pomáhajících jednotek.

Hustý dým a oranžová světla

Turisté, kteří pobývali na ostrově Kos, vypověděli, že se situace během několika hodin výrazně zhoršila. Osmatřicetiletá Clare Smithová z Edinburghu s celou rodinou pozorovala, jak se nad přímořským městečkem Kardamena valí husté chuchvalce černého kouře. „Všichni jsou znepokojeni. Člověk si připadá jak v nějakém válečném filmu,“ citoval ji portál Sky News.

Rodina zahlédla několik letadel a vrtulníků, které nepřetržitě bojovaly s požárem vzdáleným přibližně šest kilometrů. Na mobil ženě také přišla výzva k evakuaci. List The Independent přibližuje, že se obyvatelé museli na noc uchýlit na fotbalový stadion či do školy. Do úterního rána se ale požár zmírnil, a tak se lidé mohli vrátit do svých domovů.

Jiná turistka, Britka Lottie Westerlingová zase řekla, že ji požáry uvěznily na lodi na Středozemním moři. V rozhovoru popsala, že v dálce viděla oranžová světla, jež se zvětšovala, jak vítr sílil. Další rekreantka Eileen Brownová zmínila, že jim nikdo nedal žádné informace, ale záchranné složky pracují skvěle. Požár na ostrově Kos se podle mluvčího místních hasičů Vasilise Vathrakoyiannise v pondělí večer zmírnil, některé oblasti ale stále hořely.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis na zasedání vlády řekl, že se očekává, že bude léto kvůli požárům obzvlášť nebezpečné. „Měli jsme mimořádně náročný červen, co se týče neobvykle silného větru a velkého sucha,“ sdělil. Dodal, že nejvíce se jako systémy včasného varování před požáry osvědčily drony a koordinace mezi úřady a dobrovolnými hasiči. V krizových situacích by do kolektivní obrany proti požárům chtěl zapojit i veřejnost.

Češi jsou v bezpečí

Čeští turisté jsou podle mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřiny Pavlíkové v bezpečí, krizové situace řešili před dvěma dny. „Vzhledem k vysokým teplotám, suchu a silnému větru monitorujeme situaci ve všech letních destinacích, kde platí výstrahy před lokálními požáry. Naposledy jsme řešili s našimi klienty situaci na Egejské riviéře v Turecku nebo na řeckém ostrově Kos. Všichni jsou v pořádku a pokračují v dovolené nebo se chystají dle plánu na návrat domů,“ vyjádřila se pro Deník.

Dodala také, že všem českým turistům doporučují registraci v systému DROZD, v případě nouze zachovat klid a respektovat pokyny bezpečnostních složek na místě. Zároveň by si měli zkontrolovat, že ve smlouvě s cestovní kanceláří mají uvedené aktuální telefonní číslo, aby mohli v krizových situacích dostat od delegátů podrobnější pokyny.

Hoří Chorvatsko i Turecko

Se začátkem parného léta trápí požáry vícero dovolenkových destinací. Patří mezi ně i Chorvatsko, kde před několika týdny začal hořet les na ostrově Hvar. Na jednom z nejkrásnějších ostrovů Jadranu se velmi rychle rozšířil oheň, jenž muselo hasit více než padesát hasičů z okolí. Nakonec požár dostali pod kontrolu.

Silný dým a do oranžova zbarvená obloha před několika dny vyděsila i hosty tureckého hotelu Korunar Ephesus a dalších letovisek egejské riviéry. Hasiči k likvidaci požáru použili tři vrtulníky a letadlo a rychle ho dostali pod kontrolu. Hosté resortu si ale i tak preventivně sbalili zavazadla pro případ nutné evakuace.