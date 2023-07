Požáry v Řecku přehledně. Nebezpečná místa, kdy má člověk nárok na vrácení peněz

Kde jsou v Řecku požáry?

Dramatická situace je v současnosti na ostrově Rhodos, kde požár vypukl minulou středu a postupně zachvátil značnou plochu místních lesů. Asi dvacet tisíc lidí včetně turistů bylo převezeno do bezpečí. V pondělí byla kvůli požárům nařízena evakuace asi tisícovky osob také na Korfu, hoří i na poloostrově Peloponés nebo na ostrově Evia.

Ničivé požáry v Řecku: Čechy už na Rhodos neposílejte, vzkázal Rakušan cestovkám

Které oblasti jsou z hlediska požárů nejrizikovější?

Řecká civilní obrana pravidelně aktualizuje informace o rizicích včetně přehledné mapy. Žádná oblast v ní není v zelené barvě, tedy nikde není jen nízké nebezpečí. Dva nejvyšší stupně ohrožení se týkají 13 regionů.

- Extrémní riziko požáru - stav pohotovosti (kategorie rizika 5 – červené oblasti):

Region Attica

Region Střední Řecko (okresy Boiótia, Evia)

Region Peloponés (okresy Argolida, Korinthia, Messinia)

Region Západní Řecko (okres Ilia)

Region Jižní Egejské moře (ostrov Rhodos)

- Velmi vysoké nebezpečí požáru (kategorie rizika 4 - oranžové oblasti):

Region Severní Egejské moře (ostrovy Chios, Samos, Ikaria)

Region Jižní Egejské moře (ostrovy Karpathos, Kalymnos, Kos)

Region Thesálie (okresy Larisa, Magnésia)

Region Kréta

Region Peloponés (okresy Arkadia, Lakonia)

Region Jónské ostrovy (ostrovy Kefalonie, Zakynthos)

Region Západní Řecko (okresy Aitoloakarnania, Achaia)

Region Střední Řecko (okresy Fthiotida, Fokida)

Mapa ohrožených oblastí



- červená: extrémní riziko požáru

- oranžová: velmi vysoké nebezpečí požáru

- žlutá: vysoké nebezpečí požáru

- modrá: střední nebezpečí požáru

- zelená: nízké nebezpečí požáru



ŘeckoZdroj: se svolením civilprotection.gov.gr

Co dělat, pokud se ocitnu v ohrožené oblasti?

V první chvíli je potřeba zachovat klid, radí místopředseda Asociace českých cestovních kanceláří (AČCK) Jan Papež. Cestovní kanceláře o turistech vědí, takže když se jim delegát neozve během půl hodiny nebo hodiny, neznamená, že by na ně nemyslela. Delegát totiž musí nejprve sehnat dopravu či zařídit náhradní ubytování. Teprve pak se může s klientem cestovní kanceláře spojit, aby mu mohl dát konkrétní informace. „Ještě před tím bych doporučoval každému, kdo se chystá na jakýkoliv ostrov nejen v Řecku, aby se zaregistroval v systému DROZD ministerstva zahraniční věcí. Ten při evakuaci pošle SMS zprávu, která upozorní na to, že evakuace vůbec nastává a uvede linku pomoci či spojení na českou ambasádu. To jsou důležité informace například v případě ztráty dokladů a podobně,“ doplnil Papež. Turisté se také mohou ozvat na pohotovostní linku cestovní kanceláře nebo prodejce zájezdu.

Kam se můžu obrátit v případě, že jsem v ohrožené oblasti?

Ministerstvo zahraničních věcí zřídilo ve spojitosti s požáry na Rhodu pohotovostní linku 222 264 240. Turisté se také mohou obracet na české velvyslanectví v Athénách na nouzovou linku +30 694 4733 769. Ministerstvo zároveň žádá turisty, aby se zaregistrovali do cestovatelského systému DROZD (drozd.mzv.cz/). Na Rhodu jsou v současné době asi čtyři tisíce českých turistů, z nichž zhruba 2600 je v systému zaregistrováno. Turisté v systému najdou aktuální informace.

Požáry zasáhly už i Korfu či Peloponés. Repatriačními lety se vrátilo 450 Čechů

Jak mám postupovat, když se v naléhavé situaci ocitnu bez dokladů?

Na letišti na ostrově Rhodos je k dispozici zaměstnanec ministerstva zahraničních věcí, který je schopen vydat náhradní dokumenty. Je ovšem potřeba prokázat svoji totožnost. To lze například kreditní kartou, řidičským průkazem či nějakým jiným dokladem. Totožnost může prokázat třeba i rodinný příslušník. Nato turista obdrží náhradní doklad, se kterým ho pustí do letadla. Ministerstvo zahraničních věcí má od cestovních kanceláří seznam klientů.

Pokud jsem dosud neodletěl, ale mám zaplacenou dovolenou, mám nárok na kompenzaci, pokud se rozhodnu, že nakonec neodcestuji?

Záleží na tom, kam turista cestuje. Pokud jede do zasažené oblasti, má nárok na vrácení peněz, na změnu termínu nebo změnu destinace. „Jestliže ale v případě Rhodu míří na sever, který není požáry zasažen a dovolená tam může probíhat normálně, nemá nárok na nic. Může to stornovat, ale bude muset zaplatit storno poplatky. Takový je právní rámec, ale může být cestovní kancelář, která nabídne jiné řešení. Místo storno poplatku ho může poslat někam jinam,“ doplnil Papež. Jinak na kompenzaci nárok není, protože se jedná o vyšší moc a cestovní kancelář situaci nezavinila. O možnostech Papež doporučuje informovat se přímo v cestovní kanceláři.

Mám zaplacený zájezd na konci srpna. Mám se obávat podobných událostí, kterých jsme svědky dnes?

Je léto s tak extrémními suchy a horky, že požáry mohou nastat kdekoliv. Turista proto musí s mimořádnou událostí počítat vždy. Cestovní kanceláře ale situaci monitorují a zhruba týden před odletem by měly klienty o aktuální situaci v místě informovat. „V případě, že by hrozilo nějaké nebezpečí, cestovka tam sama nepoletí, protože ví, že starat se o lidi při evakuaci je obrovská ekonomická zátěž,“ vysvětlil Papež.

Máme sbaleno, s letadlem z Rhodosu snad nebude problém, doufá učitelka Jana

Jak v současnosti evakuace na Rhodu probíhá?

Evakuace je teď podle místopředsedy AČCK bez problémů, nicméně někteří turisté musejí určitou dobu čekat na letištích. „Kapacita letů je dostatečná a všichni se dostanou domů. Myslím, že do středy nebo čtvrtka budou všichni lidé doma,“ dodal Papež.

Uvažuje o evakuačních letech z Rhodu česká vláda?

Cestovní kanceláře vládu o pomoc nepožádaly a zatím to nemají ani v úmyslu. Na Rhodu jsou ovšem i lidé, kteří cestovali bez nich. Ti mohou mít problém dostat se domů. Premiér Petr Fiala (ODS) na Twitteru uvedl, že jeho vláda je připravena pomoci. „Pokud se ukáže, že noční repatriační lety, které jsou již naplánované, nebudou stačit, jsme připraveni pomoci českým občanům. Ministryně obrany Jana Černochová mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá,“ napsal premiér.