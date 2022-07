Třicetiletý muž, známý pouze jako Ivan, se s partou přátel vydal na párty do Řecka. Během večírku se jeho dva kamarádi rozhodli skočit do moře. Nikdo z nich ale netušil, že toho dne byl proud nebezpečně silný. Ivan si všiml, že jeho přátelé mají potíže se držet nad vodou, a tak skočil za nimi, aby jim pomohl. Jenže se taktéž dostal do nesnází.