Silné proudy zachytily všechny tři muže a odtáhly je daleko od pobřeží pláže Mýti v Kassandře. Přátelé, které jejich zmizení vystrašilo, zalarmovali pobřežní stráž. Ivan i ostatní však byli prohlášeni za ztracené na moři.

Mezitím se vodou unesený muž snažil přežít v otevřeném moři. Jako zázrakem zahlédl dětský nafukovací míč, ke kterému připlaval a chytil se ho. Přestože míči docházel vzduch, Ivan ho dokázal používat, aby se udržet na hladině, zatímco ho dál táhl prudký proud, napsala zpravodajská agentura Greek Reporter.

