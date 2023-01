Do Saského Švýcarska Zimmermann přišel s úkolem vyrovnat se s kůrovcovou kalamitou, která zasáhla skalní oblasti na obou stranách hranice a která během dvou let zničila prakticky všechny smrkové porosty. „Řešení situace správou národního parku vyvolalo bouřlivé protesty odborníků v oblasti cestovního ruchu a samospráv v Saském Švýcarsku, které se obávaly o budoucnost cestovního ruchu, protože řada turistických stezek byla dočasně nepřístupná,“ píší Sächsische Zeitung.

Končící ředitel se tak dostal do podobné situace jako vedení Národního parku České Švýcarsko.

Německo svírá covid silněji než Česko. Mnohá omezení proto platí

Další obrovská vlna kritiky přišla loni v létě, kdy České i Saské Švýcarsko zachvátil obří požár. Na německé straně se dokonce začínaly ozývat hlasy volající po zrušení národního parku a převod na přírodní park, kde by ochrana přírody byla méně přísná.

„Samozřejmě tam byly obavy, oprávněné obavy. Ale také věřím, že svou roli hrají i jiné věci a možná i určité chybné úsudky. Do jisté míry to dokážu pochopit. Ale nemyslím si, že konverze bude řešením. Protože s lesními požáry můžeme udělat hodně i v národním parku,“ řekl Zimmermann Sächsische Zeitung.

Při požáru u Hřenska hořelo na holinách rychleji než v lese, ukazuje studie

Zimmermann, který je zkušený ochranář, z oboru neodchází. Podle informací Deníku by se měl stát ředitelem Národního parku Müritz v Meklenbursku - Předním Pomořansku.

Požár se rozhořel v Českém Švýcarsku 24. července, krátce na to oheň zasáhl i lesy v Sasku. Postupně hořelo na více než tisíci hektarech, požár v Saském Švýcarsku hasiči uhasili 19. srpna, na české straně hasiči oznámili likvidaci o týden dříve.

U sousedů



