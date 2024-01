Cestující si mohou vybrat z přímých spojení do měst jako Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir nebo Split. Cena za jednosměrnou jízdenku z Prahy do Splitu u RegioJetu startuje na 999 korunách. Společnost informovala, že na trasu nasadí své nejmodernější autobusy Setra s uspořádáním sedadel ve stylu dva plus jedna.

Provoz pravidelných linek odstartuje 31. května a skončí poslední zářijový pátek. Denní režim začne 21. června, mimo hlavní sezonu pojedou autobusy třikrát týdně – v úterý, pátek a neděli směrem do Chorvatska , v pondělí, středu a sobota zpět do Česka.

Zhruba osmnáctihodinové dobrodružství na kolejích z Prahy k Jadranu zažívali turisté ve žlutých vlacích od roku 2020. Společnost RegioJet však už vlakové linky do Chorvatska nezařadila do nabídky pro nadcházející prázdninovou sezonu. Důvodem zrušení spojů je příliš dlouhá cesta přes mnoho států a výluky, které zvyšují riziko zpoždění vlaku. Podle zástupců dopravce budou soupravy místo trasy k moři přesměrovány na Ukrajinu.

Mnozí Češi na sociálních sítích ukončení vlakových spojů, na něž navazovaly autobusy do různých destinací, litují. Například Zuzana jela ve žluté soupravě k moři dvakrát. „Letos jsme chtěli jet znovu. Mně to přišlo dost super. Včetně toho, že si člověk mohl projít kus Rijeky. Jednou to byl dost divoký party vlak… Ale poučeni jsme si pak koupili lístky do tichého kupé,“ popsala žena na Facebooku.

K moři jezdí i další dopravci

Do Chorvatska šlo loni cestovat vlakem i s Českými drahami. A to na Včasnou jízdenku Evropa, na jízdenky NRT (plné jízdné) nebo na zvýhodněné zpáteční jízdenky City Star. Turisté z Moravy pak mohli využít spojení z Bratislavy díky Železničné spoločnosti Slovensko.

Přímé vlakové spoje RegioJetu do Chorvatska si Češi v minulosti oblíbili:

Směr Chorvatsko. Z Prahy letos vyjel první přímý vlak, v Rijece byl za 18 hodin

K Jadranu letos znovu vyjedou také autobusy dopravce Flixbus. V letní sezoně nabízí pravidelné zájezdy autokarem do nejnavštěvovanějších lokalit na pobřeží Chorvatska i různé cestovní kanceláře. Výhodou může být, že klienty vyzvedávají na více místech Česka. Navíc cesta je kratší oproti vlaku, kde cestující čeká přestup do cílové destinace.

Od loňska patří Chorvatsko do Schengenského prostoru, což ještě zkrátilo dobu jízdy. „Autobusy vyrážející z Prahy trasou na Brno ve tři odpoledne dorazí do Dalmácie zhruba k sedmé ranní,“ uvedla Miroslava Mazalová z Autokarem.cz.