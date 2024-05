Ubytování v soukromí tvoří v Chorvatsku polovinu z celkového počtu 1,2 milionu lůžek. Je oblíbené i mezi českými turisty. Aktuálně se obávají regulace pronajímání známého díky cedulím s německým nápisem „zimmer frei“ (volný pokoj) na základě nového zákona o turismu. Podle zjištění Deníku se však kapacity snižovat nemají. Například v historickém jádru Dubrovníku ale již nebude možné získat povolení pro nové apartmány.

Chorvatská města bojují s přebytkem turistů. Některá omezí možnosti pronájmu. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Apartmánizace. Krátkodobé pronajímání soukromých objektů v Chorvatsku je fenomén. Láká často lepší cenou, větším soukromím či možnostmi výběru. Podle chorvatské vlády a expertů ale s sebou nese tlak turistů, který v řadě destinací dosáhl maxima. „Chorvatsko má v režimu ‚zimmer frei‘ zhruba polovinu z celkového počtu 1,2 milionu lůžek,“ uvedl chorvatský server Večernji list. Například Dubrovník přitahuje davy turistů z celého světa a v posledních letech bojuje s takzvaným overturismem, kdy návaly dovolenkářů působí ve městě problémy.

Minulá sezona na Jadranu byla ve znamení turbulentních změn, které ovlivní i letošní pobyt u moře:

Chorvatská vláda přišla s řešením. Přijala normu, která má vést k udržitelnosti turismu v zemi. Díky zákonu o cestovním ruchu platném od letoška mohou místní samosprávy omezovat počet povolení pro provozování nových ubytovacích zařízení, jako jsou apartmány a další formy soukromého ubytování (zimmer frei). „Je dobré, že díky novému zákonu bude místní komunita rozhodovat o plánování ubytovacích kapacit,“ komentoval pro Deník ředitel českého zastoupení Chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačić.

Hostitelé jsou v klidu

Podle něj se lidé nemusí obávat, že by se kapacity v Chorvatsku snižovaly a že by se snad hosté z Česka nemohli ubytovat u hostitele, ke kterému již několik let jezdí. „To se nestane. Ale například v historickém jádru Dubrovníku již nebude možné získat povolení pro nové apartmány, které by sloužily k pronájmu,“ vysvětlil Mlačić.

Zástupci města Dubrovník si nechali zpracovat studii nosné kapacity historického jádra města. Aktuálně se rozhodují, zda přistoupí k regulaci ubytování. „Městu Dubrovník nejde jen o počty turistů, přenocování, rekordy a peníze, ale o správu za účelem zvýšení kvality života našich občanů, ochrany dědictví a lepšího zážitku pro návštěvníky, a nakonec i o vyšší kvalitu poskytovaných služeb,“ odpověděli zástupci radnice na dotaz Deníku.

Představitelům Dubrovníku došla trpělivost s turisty a chtějí omezit krátkodobé pronájmy v historickém centru města:

Mnoho českých turistů podle Lenky Laus z cestovní kanceláře Travel Family pronajímá apartmány nebo domy přes různé platformy. „U nás tvoří klienti volící ubytování v soukromí čtyřiceti- až padesátiprocentní podíl z nabízených kategorií ubytování v Chorvatsku,“ sdělila specialistka pro tuto zemi na Jadranu.

První na řadě? Dubrovník, Split, Hvar

Podle ní budou mít nové regulace rozdílný dopad v různých částech Chorvatska. „V oblastech s vysokým turistickým ruchem, jako jsou Dubrovník, Split nebo ostrov Hvar, mohou samosprávy zavést přísnější omezení, což může zvýšit ceny a snížit dostupnost ubytování v soukromí. Regulace mohou však také podpořit růst jiných typů turismu, jako jsou eko-turismus, kulturní turismus nebo wellness turismus, což může vést k rozšíření a diverzifikaci nabídky cestovních kanceláří,“ komentovala.

Dodala, že případné snížení počtu ubytovacích zařízení může povzbudit majitele také k investicím do kvality a zlepšení služeb pro přilákání turistů.

Přibývá destinací, jejichž představitelé se rozhodli bojovat s přebytkem turistů:

Cestovních kanceláří, jako je Travel Family, se změny dotknou spíš nepřímo. „Z větší části nabízíme jako ubytování hotely, mobilní domky v kempech, předem dohodnuté ubytovací kapacity v apartmánech, apartmánových domech, penzionech a vilách. Je tedy logické, že takováto omezení se nás přímo dotýkat nebudou, protože většinu kapacit máme s partnery předem zasmluvněny,“ dodala Laus.