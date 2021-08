Reklamní spot zachycoval španělského influencera Alesse Gibaju, karikujícího postavu nalíčeného homosexuála, který si v baru na pláži objednává vysokým afektovaným "sexy pomerančový džus", čímž uvádí číšníka i svého společníka u stolu ve zmatek. Následně mu číšník nabídne místo ovocného nápoje raději zmrzlinovou tyčinku Snickers, a když se do ní Gibaja zakousne, promění se na vousáče mluvícího hlubokým mužským basem. Následuje obligátní otázka jeho společníka: "Lepší?", které Gibaja přisvědčuje. Kampaň vrcholí dlouhodobě používaným sloganem značky Snickers: "Když máš hlad, nejsi to ty."

Jakmile se tato reklama ve Španělsku objevila, začala ji kritizovat řada uživatelů sociálních sítí, kteří ji poměrně předvídatelným způsobem vinili z homofobie. Na Twitteru se ozvala také španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová: "Ptám se, komu by se mohlo zdát jako dobrý nápad použít homofobii coby obchodní strategii?"

"Naše společnost je různorodá a tolerantní. Doufejme, že se takovými naučí být i ti, kdo mají moc rozhodovat o tom, co vidíme a slyšíme v reklamách a v televizních pořadech,"" uvedla ještě podle CNN Monterová.

Reklamu na Twitteru zkritizovala také španělská Státní federace leseb, gayů a bisexuálů, která ve svém příspěvku z minulého týdne označila za "hanebné a politováníhodné", že firmy nadále šíří stereotypy a homofobii. "Budete-li příště potřebovat nějaké školení, jsme tady, Snickers," uvedla federace.

CNN upozorňuje na to, že kampaň mohla vzbudit tak zjitřelé emoce i proto, že se objevila jen několik týdnů po zabití čtyřiadvacetiletého Samuela Luize, který byl ubit k smrti nedaleko nočního klubu ve městě A Coruna na severozápadě Španělska. Podle jednoho ze svědků, který se označoval za Luizova přítele, předcházely útoku homofobní nadávky. Vražda vyvolala masové protesty v Madridu, Barceloně a dalších velkých španělských městech, kde tisíce lidí odsuzovaly útoky na LGBTQ komunitu.

Firma se omlouvá

Snickers Španělsko se ve svém prohlášení zveřejněném online omluvila za "nedorozumění", které mohla způsobit její nová reklamní kampaň, s tím, že jejím záměrem nebylo v žádném případě "stigmatizovat nebo urazit jakoukoli osobu či skupinu".

"Cílem této konkrétní kampaně bylo přátelským a neformálním způsobem vyjádřit, že hlas může změnit vaši náladu," uvedla společnost. Současně dodala, že se rozhodla kampaň okamžitě stáhnout, aby se vyhnula "šíření sdělení, které by mohlo být nesprávně interpretováno" (karikakovanou podobu různých lidských typů (například hysterické ženy) přitom používá výrobce tyčinek Snickers, společnost Mars, dlouhodobě již řadu let, pozn. red.).

Za své účinkování v kampani se na Instagramu omluvil také influencer Aless Gibaja. "Jsem v šoku z toho, co se děje… Zatím jsem se k tomu nevyjadřoval, protože jsem na to neměl sílu, když jsem viděl tolik upráv namířených proti mně, ale chci dát jasně najevo, že bych nikdy nikomu neublížil. Můj postoj vždy byl, je a bude respekt," napsal Gibaja.

Licoměrnost, míní specialista

Kampaň komentoval na svém facebookovém profilu také český marketingový odborník Jakub Horák, jenž poukázal na to, že je krajně nepravděpodobné, že by si firma předem neuvědomila, jaké reakce může její reklama vyvolat.

"Karikatura je extrémní - tj. chlapík vysokým hlasem šišlá, kroutí rameny, culí se, má růžové brýle a na závěr ještě pošle číšníkovi pusinku. To všechno v současné atmosféře, kdy jsou média plná všemožných uražených a znevážených lidí. Následně je reklama stažena a omlouvá se firma Mars i herec a všichni vydávají prohlášení, že ‚nechtěli stigmatizovat‘… Já už nevím, kdo si z koho dělá větší blázny. Nedokážu uvěřit tomu, že by to prošlo celých schvalovacím procesem v agentuře, u klienta, v produkci a mediálce a nikdo neřekl: ‚Hele z toho může být průser‘."

Podle Horáka muselo být firmě jasné, jakou mediální vlnu její kampaň vyvolá, a byť riskovala možnost bojkotu, kalkulovala s touto reakcí předem. "Zřejmě mají už změřené, že když to stáhnou a začnou se hned omlouvat, tak jim všichni ještě nadšeně zatleskají a mají k tomu ještě i PR kampaň na ctnost zadarmo… Nejspíš mají na gay komunitu zacílenou jinou tyčinku. Česky se těm omluvám řekne licoměrnost," uvedl Horák.