Slovenský premiér Robert Fico poprvé od květnového atentátu veřejně promluvil. Ve videu zveřejněném na sociální síti uvedl, že atentátníkovi odpustil a necítí k němu nenávist.

Video zveřejnil na svém facebookovém profilu ve středu 5. června.

„15. května se mě pro mé politické názory pokusil zavraždit aktivista slovenské opozice. Skvělý zdravotnický tým v Banské Bystrici zabránil nejhoršímu,“ řekl Robert Fico na začátku videa.

Potvrdil, že momentálně se o něj ambulantně stará Nemocnice sv. Michala v Bratislavě a do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. Útok mu podle jeho slov způsobil vážné poškození zdraví.

Na Slovensko sedl mrak nenávisti a zloby. Změna bude těžká, říká Mikloško

„Je na čase, abych učinil první krok a tím je odpuštění. Necítím žádnou nenávist vůči neznámému člověku, který do mě střílel. Nebudu vůči němu vyvíjet žádné aktivní právní kroky, ani žádat náhradu škody,“ uvedl premiér.

„Odpouštím mu, a ať si to, co učinil a proč to učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů,“ dodal Fico.

Fico také uvedl, že nemá důvod věřit, že se jednalo o útok osamělého pomatence. „Už několik měsíců veřejně komunikuji, že pravděpodobnost atentátu na vládního politika se na Slovensku blíží jistotě,“ řekl a dodal, že už před několik týdny požádal ministry, aby nechodili do davu. „Neměl jsem žádnou zpravodajskou informaci, ale moje zkušenosti z dvaatřicetiletého působení v politice mě varovaly,“ doplnil slovenský premiér.

Útočníkovi hrozí doživotí

Devětapadesátiletého Fica postřelil útočník ve slovenském městě Handlová, kde se konalo výjezdní zasedání kabinetu. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice prodělal pětihodinovou operaci.

Kdo je muž, který postřelil Fica: Amatérský básník, kterého zbili v supermarketu

Střelce, podle slovenských médií 71letého spisovatele a aktivistu Juraje Cintulu, policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho poslal do vazby. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle soudu atentát zdůvodnil svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády.