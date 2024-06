Slovenský premiér Robert Fico poprvé od květnového atentátu veřejně promluvil. Ve videu zveřejněném na sociální síti uvedl, že atentátníkovi odpustil a necítí k němu nenávist.

Slovenský premiér Robert Fico. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Video zveřejnil na svém facebookovém profilu ve středu 5. června.

„15. května se mě pro mé politické názory pokusil zavraždit aktivista slovenské opozice. Skvělý zdravotnický tým v Banské Bystrici zabránil nejhoršímu,“ řekl Robert Fico na začátku videa.

Potvrdil, že momentálně se o něj ambulantně stará Nemocnice sv. Michala v Bratislavě a do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. Útok mu podle jeho slov způsobil vážné poškození zdraví.

„Je na čase, abych učinil první krok a tím je odpuštění. Necítím žádnou nenávist vůči neznámému člověku, který do mě střílel. Nebudu vůči němu vyvíjet žádné aktivní právní kroky, ani žádat náhradu škody,“ uvedl premiér.

„Odpouštím mu, a ať si to, co učinil a proč to učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů,“ dodal Fico.

Ochranka podpírá slovenského premiéra Roberta Fica krátce po střelbě.Zdroj: Profimedia

Fico také uvedl, že nemá důvod věřit, že se jednalo o útok osamělého pomatence. „Už několik měsíců veřejně komunikuji, že pravděpodobnost atentátu na vládního politika se na Slovensku blíží jistotě,“ řekl a dodal, že už před několik týdny požádal ministry, aby nechodili do davu. „Neměl jsem žádnou zpravodajskou informaci, ale moje zkušenosti z dvaatřicetiletého působení v politice mě varovaly,“ doplnil slovenský premiér.

Kritika opozice

Fico, který už před atentátem nešetřil vůči opozici, jiným politickým soupeřům či médiím hrubým slovníkem, i tentokráte pokračoval v jejich kritice. Tvrdil, že nenávist a agresivitu opozice kryla a tolerovala část médií a nevládních organizací.

„Opozice zneužívá to, jak velké demokracie prosazují jediný povinný názor v zásadních zahraničněpolitických otázkách a odmítají suverénní postoje malých zemí,“ řekl.

V proslovu Fico také tvrdil, že nesouhlasí "s politikou jediného správného názoru, kterou dnes tvrdě prosazují některé velké západní demokracie".

„Situace ve vztazích mezi mou politickou reprezentací a partnery v EU a NATO se vyhrotila po ruském útoku na Ukrajinu, kde jsme odmítli poskytnout Ukrajině kromě humanitární pomoci jakoukoliv vojenskou pomoc ze státních zásob a kde nadále zásadně dáváme přednost míru před válkou,“ řekl Fico.

Konflikt na Ukrajině

Právě konflikt na Ukrajině, která se již přes dva roky brání ruské vojenské invazi, podle Fica v EU a v NATO "posvětil koncept jediného správného názoru, a to, že válka na Ukrajině musí pokračovat za každou cenu s cílem oslabit Ruskou federaci". Řekl, že v EU přestalo existovat právo na jiný názor. Tvrdil, že předchozí slovenská vláda se plně podřídila zájmům velkých států a že v tom období bylo na Slovensku zneužíváno trestní právo na likvidaci opozice.

Slovenská policie a úřad speciální prokuratury, jehož rozpuštění nynější vláda prosadila po svém loňském nástupu k moci, v uplynulých letech obvinily desítky lidí v různých kauzách z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Na soud čeká například poslanec Směru-SD a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar.

Podle opozice je Ficovo vystoupení zklamáním

Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v reakci řekl, že první vystoupení Fica je zklamáním a že na jeho politice se nic nezměnilo.

„Premiér 14 minut obviňoval média, opozici, umělce, EU i naše zahraniční partnery. Místo toho, aby aktivně přispěl ke společenskému smíru, nazval atentátníka ´aktivistou politické opozice´,“ uvedl Šimečka.

Útočníkovi hrozí doživotí

Devětapadesátiletého Fica postřelil útočník ve slovenském městě Handlová, kde se konalo výjezdní zasedání kabinetu. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice prodělal pětihodinovou operaci.

Střelce, podle slovenských médií 71letého spisovatele a aktivistu Juraje Cintulu, policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho poslal do vazby. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle soudu atentát zdůvodnil svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády.