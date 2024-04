Co si myslí o Češích? Proč je vlažnější k Ukrajině? Jak vidí budoucnost NATO? Nebo proč nemá rád novináře? Exkluzivní rozhovor se slovenským premiérem Robertem Ficem vyjde už tuto středu 3. dubna na webu Deníku.cz a v tištěném Deníku. Je prvním z velkých rozhovorů nepravidelného seriálu Deníku Mocní Evropy.

V Česku dnes s přehledem nejdiskutovanější zahraniční politik současnosti, čtyřnásobný slovenský premiér a předseda hlavní vládní strany Směr, si našel po prvním kole slovenských prezidentských voleb více než hodinu času na rozhovor s novináři z Deníku.

Jedním z klíčových témat rozhovoru byly narušené česko-slovenské vztahy. Vyvrcholením současné krize bylo zrušení společného zasedání české a slovenské vlády, jakýsi pomyslný vrchol nadstandardních česko-slovenských vztahů. Vztahů, které byly zbytkem Evropy brány jako příklad toho, jak dobré mohou být poměry mezi zeměmi i po rozdělení společného státu.

Slovenský expremiér Eduard Heger viní z krize vztahů mezi Slovenskem a Českem právě Roberta Fica:

Premiér Robert Fico široce rozebíral své vztahy k Česku a svůj pohled na vývoj v České republice. Dokonce se dostalo i na historky z jeho základní vojenské služby, kterou sloužil v době komunismu na území Česka. K současné krizi s Prahou Robert Fico mimo jiné prohlásil: „Češi a Slováci byli vždy odkázáni na spolupráci. Mě skoro omývali, když jsem se dozvěděl, že prý proto, že mám jiný názor na válku na Ukrajině, nebude společné zasedání české a slovenské vlády,“ uvedl v rozhovoru slovenský premiér.

A už trochu zvýšeným hlasem pokračoval: „Proboha, co to má společné ho s Ukrajinou? Já chci Ukrajině pomáhat.“

A co Ukrajina?

Ruské agresi proti Ukrajině a postoji Roberta Fica a Slovenska, příčině konfliktu, euroatlantické perspektivě Kyjeva a dalšímu vývoji války na Ukrajině byla věnována zásadní část rozhovoru. Velice zajímavá pasáž byla o tom, jak si Slovensko představuje pomoc Ukrajině, jaký má pohled na dodávky zbraní Kyjevu a případné vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. Zeptali jsme se také, zda Slovensko bude nakupovat americké zbraně, zda se v zemi chystá obnovení povinné vojny a zda má Slovensko, sousedící s válečnou oblastí, obavy z přenesení války na své území.

Slovenský politolog Tomáš Strážay o současné politické situaci:

Velmi zásadní byla také pasáž, která se týkala postojů Roberta Fica k Evropské unii, k otázce, zda má Slovensko nadále zůstat součástí jádra Evropské unie. A také zda by Česku doporučil zavedení eura a proč a jak je podle něj třeba vyměnit současné složení Evropské komise.

Téměř v kriminále?

Nejemotivnější a nejvyhrocenější pasáž rozhovoru byla ale v samém závěru. Týkala se snah slovenské vlády změnit postavení slovenské televize a rozhlasu vůči státu a vládě. Dostalo se i na řeč o tom, proč Fico bojkotuje klíčová slovenská média. A také na to, jak se dnes dívá na pokusy z minulých let dostat ho do vězení. V klidnější části se Fico svěřil, koho považuje za svého nejbližšího partnera v Česku a co by si přál udělat pro Slovensko v příštích letech svého už čtvrtého premiérského mandátu.