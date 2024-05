Střelce zadrželi policisté bezprostředně poté, co v Handlové ve středu odpoledne z legálně držené pistole několikrát vypálil na slovenského premiéra Roberta Fica. Slovenská média ho v krátké době ztotožnila jako jednasedmdesátiletého Juraje Cintuly z Levic. Deník přináší přehled důležitých dostupných informací o něm.

Zadržení útočníka, který postřelil slovenského premiéra Roberta Fica. | Foto: Profimedia

Policie už vznesla obvinění

Slovenská policie ve čtvrtek ráno muži sdělila obvinění z pokusu úkladné vraždy chráněné osoby. Hrozí mu 25 let vězení až doživotí, informoval web Plus jeden deň.

Amatérský básník vedl spolek

Web Plus jeden deň Juraje Cintulu označil za amatérského básníka, který o sobě na sociálních sítích uváděl, že je spisovatel, básník a nespokojenec. V roce 2005 se v Levicích podílel na založení Literárního klubu Duha. Předsedkyně klubu Mária Cibulová ve čtvrtek dopoledne na sociální síti uvedla, že muž se od roku 2019 činnosti sdružení neúčastnil a nyní ho spolek ze svých řad vyloučil. „Literární klub Duha se kategoricky distancuje od chování, názorů a činů Juraje C. Jsme vrcholně rozhořčeni z jeho brutálního činu i jeho spojování s činností našeho klubu,“ napsala Cibulová v klubovém prohlášení. Konzervativní web Postoj.sk doplnil, že klub Duha nemá nic společného s hnutím na podporu sexuálních menšin, jak někteří lidé vzhledem k názvu spolku začali tvrdit na sociálních sítích.

Pracoval v bezpečnostní agentuře, v supermarketu ho zbili

Muže zřejmě ovlivnila zkušenost na pracovišti v roce 2016. Incident popsala televize Markíza. Cintula tehdy řekl, že do prodejny v podvečer přišel mladík s partnerkou. „Byl zdrogovaný. Začal vyhazovat kuřata z pultu na zem, pak s nimi žongloval,“ řekl tehdy televizi. Výtržníkovi se pokoušel nejprve domluvit a pak ho chtěl vyvést. Mladík ho ovšem napadl pěstmi a kopanci. Deník Nový Čas připomněl, že Cintula poté zveřejnil petici proti násilí a pokusil se založit politické hnutí stejného jména, které propagoval několika videi na kanálu YouTube.

Sympatizoval s proruskou skupinou

Maďarský novinář Szabolcs Panyi na sociální síti X poukázal, že střelec se měl účastnit akcí spolku Slovenskí branci, kterou označil za proruskou paramilitární organizaci. „Toto spojení je faktem. Neznamená to ovšem, že by za atentátem nutně museli být Rusové. Je mnoho podrobností, které zatím neznáme,“ napsal Panyi. Web Postoj.sk upřesnil, že organizace před dvěma lety ukončila činnost a snímky, na kterých se pozdější střelec objevuje mezi muži v maskáčích, pochází opět z roku 2016. Potvrzuje, že je tehdy Cintula chválil. „Jejich prvořadým úkolem je ochrana obyvatel, země, tradic a kultury, jsou to vlastenci, Těmto mladým chlapcům a děvčatům věřím a vyslovuji jim veřejnou podporu,“ cituje list dobové vyjádření muže na sociální síti.

Chodil na protivládní demonstrace

Redaktor Rádia Svobodná Evropa Mark Krutov našel pozdějšího střelce na snímcích v davu na jedné z demonstrací, které v Bratislavě 7. února pořádala slovenská parlamentní opozice proti plánům Ficovy vlády na zrušení speciální prokuratury a snížení trestů například za korupci. Lídr opozičního hnutí Progresívne Slovensko Michal Šimečka atentát na premiéra odsoudil a odmítl, že by střelec byl členem hnutí nebo s ním měl cokoliv společného, uvedly Hospodárske noviny.

Snímek zachycuje vládní limuzínu, ve které je předseda vlády Robert Fico po střelbě na výjezdovém jednání vlády v Handlové v okrese Prievidza ve středu 15. května 2024.Zdroj: TASR/PROFIMEDIA

Byl i u dalšího protestu

Televize Markíza našla Juraje Cintulu na záběrech hloučku demonstrantů, kteří se sešli při předchozím výjezdním zasedání slovenské vlády v Dolní Krupce 24. dubna. Malá skupinka křičela hesla jako Ať žije Ukrajina, Zrádci a Dost bylo Fica. Měli také transparenty vyjadřující podporu slovenským médiím veřejné služby.

Psal proti Romům

Některá slovenská média se podívala na sbírky, které Cintula vydal. Denník N poukázal na knihu Efeta. „Tolik bezohledných Cikánů jako dnes v Evropě nikdy nebylo. Oni dobře vědí, jak využívat sociální systémy států. Ty problém neřeší, jen se na něm pasou,“ napsal Cintula v roce 2015.

Zdroj: Youtube

Čin šokoval syna i sousedy

Web Aktuality.sk hovořil se synem obviněného. „Naprosto netuším, co otec zamýšlel, co chystal a proč se to stalo. Možná nastalo nějaké zkratové jednání, netuším. Otec je ráznější povahy, to ano, ale rozhodně nechodil na psychiatrii nebo něco takového,“ řekl webu syn.

Potvrdil, že jeho otec měl legální zbraň. Odmítl ale, že by někdy mluvil o záměru zlikvidovat politika. „Pokud jde o Roberta Fica – nevolil ho. Víc k tomu říct nedokážu,“ dodal syn.

Šokovaní byli i sousedi střelce. „Byl to příjemný důchodce. Neviděl jsem na něm žádné známky divného chování, ale do hlavy nikomu nevidíte. Věděl jsem, že psal básně. Vídal jsem ho v poslední době s jeho manželkou jako důchodcovský pár. Chodili na procházky a nakupovat,“ řekl Novému Času domovník z bytovky, kde Cintula žil.