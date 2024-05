Během středečního jednání slovenské vlády ve městě Handlová postřelil atentátník se zbraní slovenského premiéra Roberta Fica. Podle informací místních médií je politik ve velmi vážném stavu. Vrtulník ho přepravil do nemocnice, kde podstupuje operaci. Fica údajně postřelil jednasedmdesátiletý útočník, který byl na místě zneškodněn. Deníku to potvrdil slovenský zdroj z blízkosti premiéra.

Robert Fico byl postřelen. Na snímku ochranka podpírá slovenského premiéra krátce po útoku atentátníka v Handlové. | Foto: Profimedia

Informaci o střelbě potvrdil místopředseda Národní rady Slovenské republiky Ľuboš Blaha (Smer-SD). Zasedání parlamentu o novém zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu bylo přerušeno na neurčito. O útoku na slovenského premiéra informovala také slovenská agentura TASR. Výstřely podle ní padly ve chvíli, kdy se premiér vyšel přivítat s příznivci před dům kultury, kde zasedala vláda.

Na místě před kulturním domem v Handlové čekala podle serveru Aktuality.sk jen hrstka lidí. Ještě před premiérem se s nimi přišli pozdravit také ostatní členové kabinetu, jim se ale nic nestalo. Podle informací slovenského týdeníku PLUS 7 DNÍ po příchodu Fica někdo z davu zakřičel „Robo, pojď sem“ a krátce nato začala střelba. Padnout mělo dohromady pět výstřelů, Robert Fico byl zasažen třemi ranami, dvěma do ruky a jednou do břicha.

Na sociálních sítích se objevilo video zachycující okamžik střelby. Na záznamu skutečně zazní pět výstřelů a poté se slovenský premiér sesune k zemi.

Jak je patrné z dalších záznamů z místa, ochranka zraněného premiéra ihned odvlekla do auta a odvezla pryč.

Podle reportérů slovenského listu Plus JEDEN DEŇ je premiérův stav velmi vážný, vrtulník ho okamžitě přepravil do nemocnice v Banské Bystrici. „Jde o průstřel břicha a ruky. Aktuálně je mimo ohrožení života, lékaři ho jdou operovat,“ řekl serveru informovaný zdroj.

Informace o stavu premiéra se ale různí. Podle vyjádření úřadu slovenské vlády je Fico v život ohrožujícím stavu. Agentura Reuters zase citovala mluvčí nemocnice v Handlové, podle které byl devětapadesátiletý Fico během převozu při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány.

„Na Roberta Fica byl dnes spáchán atentát. Byl vícenásobně postřelen a poté převezen vrtulníkem do Banské Bystrice, protože cesta do Bratislavy by vzhledem k potřebě akutního zákroku trvala příliš dlouho. Nejbližší hodiny rozhodnou,“ říká nejnovější příspěvek na Ficově facebookovém profilu.

Zdravotníci převážejí na nosítkách postřeleného předsedy vlády Roberta Fica z helikoptéry do nemocnice v Banské Bystrici.Zdroj: TASR/PROFIMEDIA

Útočníka podle informací redaktora RTVS policie zpacifikovala prakticky okamžitě, poté uzavřela okolí a evakuovala kulturní dům. Členové slovenské vlády byli převezeni do bezpečí.

Původně se hovořilo o smrti střelce, informace se však nepotvrdila. Podle serveru Noviny.sk je pachatelem jednasedmesátiletý Slovák Juraj C. Motiv jeho činu je zatím neznámý. Případ si převzala Mezinárodní kriminální agentura (NAKA).

Slovenský premiér Robert Fico začátkem dubna hovořil s Deníkem v rámci seriálu Mocní Evropy:

Mluvčí slovenského ministerstva vnitra Matej Neumann označil útok za atentát. Podle Aktualit.sk kriminalisté v případě útoku na Fica zahájili trestní stíhání pro pokus o úkladnou vraždu.

Zástupci slovenské strany Smer na tiskové konferenci z podílu na atentátu obvinili „liberální média“ a jejich „nenávistnou rétoriku“.

Násilí a agresivita do společnosti nepatří, reagují čeští politici

K dění na Slovensku se již vyjádřil český premiér Petr Fiala. „Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo,“ uvedl.

Za odsouzeníhodný označil útok na slovenského premiéra také český prezident Petr Pavel. „Měl by být varováním, kam může vést prohlubování agresivity ve společnosti,“ dodal prezident.

Šok a zděšení. Čeští politici svorně odsoudili středeční útok na slovenského premiéra Roberta Fica:

Útok na slovenského premiéra odsoudil také český vicepremiér Vít Rakušan. „Násilí do politiky nepatří. Nepatří vlastně vůbec nikam. Útok na slovenského premiéra jednoznačně a důrazně odsuzuji," vyjádřil se.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil zprávy ze Slovenska za strašné. „Modlím se za Roberta Fica, hodně sil jemu, všem jeho blízkým i celému Slovensku,“ napsal.

„S hlubokou lítostí jsem přijal zprávu o atentátu na mého přítele Roberta Fica. Pevně věřím, že se Robertovi podaří uzdravit. A přál bych si velmi, aby byl pachatel atentátu přísně potrestán. Vnášet násilí do politiky je absolutně nepřijatelné,“ vyjádřil se bývalý prezident České republiky Miloš Zeman.

