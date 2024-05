Fico je po útoku ve stabilizovaném stavu. O jeho převozu rozhodne konzilium

ČTK

Lékařské konzilium by v pondělí mělo rozhodnout o další léčbě postřeleného slovenského premiéra Roberta Fica, který po středečním atentátu podstoupil ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici pětihodinovou operaci, a o jeho možném převozu do Bratislavy. Uvedla to slovenská média. O termínu konzilia a o případném převozu ministerského předsedy se zmínil také zvolený prezident Peter Pellegrini, který ve čtvrtek navštívil Fica v nemocnici. Podle čtvrtečních informací byl Fico ve stabilizovaném stavu, který je ale nadále označován jako vážný.

