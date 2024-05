Slovensko ve středu zažilo bezprecedentní situaci. Na slovenského premiéra Roberta Fica byl při výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová spáchán atentát. 71letý útočník předsedu vlády postřelil, stav šéfa strany Smer je vážný. Podle dosavadních informací zasáhly Fica minimálně dvě střely. Policie střelce zadržela.

Fica postřelil útočník

Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica se odehrál ve středu odpoledne ve slovenském městě Handlová, kde zrovna zasedala slovenská vláda. Premiér vyšel z budovy místního kulturního domu, aby se pozdravil s davem příznivců. Následně se ozvalo volání na premiéra a několik výstřelů, podle listu Plus JEDEN DEŇ padly čtyři až pět ran. Fico se skácel k zemi, zasáhly ho dvě až tři střely. Z místa činu jej odvezla ochranka v limuzíně.

Premiér je ve vážném stavu

Premiéra Fica v prvních chvílích po atentátu ošetřili v místní nemocnici v Handlové, kde jeho stav stabilizovali. Následně byl převezen vrtulníkem do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici. Úřad vlády uvedl, že transport do Bratislavy nebyl v dané chvíli kvůli závažnosti zranění a délky převozu možný.

Dále slovenský úřad vlády zmínil, že premiérova zranění jsou život ohrožující. Zasažen byl do ruky a do hrudníku, při převozu do nemocnice byl při vědomí. Objevily se zprávy, že Fica v Banské Bystrici operují.

Několikahodinová operace

Informace o vážnosti Ficova stavu se v průběhu dnešního dne měnily, podle prvotních zpráv byl politik mimo ohrožení života, pozdější vyjádření úřadu slovenské vlády však mluvilo o život ohrožujícím stavu. Ministr práce Erik Tomáš řekl televizi Markíza, že operace premiéra potrvá déle, protože střela zasáhla několik orgánů.

Ministr obrany Robert Kaliňák na tiskové konferenci v osm hodin večer potvrdil, že slovenský premiér je stále na sále a že utrpěl polytrauma, tedy současné poranění nejméně dvou tělesných systémů, které ohrožuje základní životní funkce.

„Boj o život předsedy vlády je pro nás tragickým dnem. Jeho stav je mimořádně vážný. Všichni vkládáme naši důvěru do rukou ošetřujícího personálu. Věříme, že bude Robert Fico dostatečně silný, aby to zvládl,“ uvedl Kaliňák

Operace trvala více než čtyři hodiny.

Útočníka policie zadržela

Policisté v Handlové střelce zpacifikovali okamžitě po střelbě. Sociálními sítěmi se začaly šířit záběry, na kterých leží na zemi starší muž a klečí na něm policisté, a později jak muž sedí se spoutanýma rukama za zády. Útočníka následně policie po několika minutách z náměstí v Handlové odvezla. Podle prvotních informací se zdá, že šlo o čin jednotlivce, policie se ale k tomu ještě oficiálně nevyjádřila.

Vyšetřování atentátu pokračuje

Vyšetřování atentátu se ujala Národní kriminální agentura. Podle televize Markíza bude čin pravděpodobně kvalifikovaný jako úkladná vražda. Podle redaktorů televize je rovněž náměstí v Handlové, kde došlo k atentátu, stále uzavřené a na místě jsou vyšetřovatelé. Na zemi zde ještě před šestou hodinou odpoledne ležela zbraň, kterou útočník na Fica střílel a která mu po střelbě a zásahu policie vypadla z ruky. Podle informací televize Markíza použil zbraň CZ kalibru 9 mm v legálním držení. Motiv zatím není známý.

Střílel 71letý spisovatel

Slovenská média od dobře informovaných zdrojů zjistila, že střílel 71letý spisovatel Juraj Cintula pocházející z města Levice. „Narodil se v roce 1953 a je jedním ze zakladatelů Literárního klubu DÚHA v roce 2005. Do roku 2016 byl předsedou literárního klubu a napsal tři básnické sbírky. Od roku 2015 je členem Spolku slovenských spisovatelů. Podle informací JOJ 24 působil v roce 2016 jako pracovník SBS v nákupním centru v Levicích,“ uvádí televize JOJ.

Koalice obvinila opozici a liberální média

Slovenští politici, ať už vládní, koaliční nebo opoziční, útok na Roberta Fica odsoudili a popřáli mu brzké uzdravení. Jejich prohlášení byla emotivní. Místopředseda Národní rady Slovenské republiky Luboš Blaha (Smer) obvinil z atentátu část slovenských médií a politickou opozici.

„Můžete za to vy, liberální média, politická opozice. Ta zlost je výsledkem vaší činnosti. Kvůli vaší nenávisti bojuje Fico o život. Tak velmi jste nenáviděli, že si Slováci zvolili Smer, Hlas, SNS. Kvůli vám je dnes předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico v nemocnici a bojuje o život,“ vyjádřil se Blaha.

Prezidentka Čaputová útok odsoudila

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová rovněž útok odsoudila. „Jsem šokovaná z hrozného a zákeřného útoku na Roberta Fica. Fyzický útok na předsedu vlády je především útokem na člověka, ale je to i útok na demokracii. Jakékoliv násilí je neakceptovatelné. Prosím vás, zastavme to. Policie zadržela pachatele, a když to bude možné, určitě přinese více informací. Do té doby nevynášejme rychlé soudy. A do té doby mysleme na nejdůležitější, a to je jediné: aby se Robert Fico co nejdříve zotavil,“ řekla Čaputová.

Zpřísnění opatření

Podle zjištění televize Markíza bude rokování slovenského parlamentu přerušené nejméně do příštího úterý. Policie zároveň zpřísní bezpečnostní opatření kolem vládních objektů. Do odvolání jsou také pozastaveny návštěvy budovy parlamentu. Několik slovenských poslanců prý už vyjádřilo obavy o svou osobní bezpečnost.