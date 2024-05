Slovenský premiér Robert Fico, který byl ve středu postřelen po výjezdním jednání vlády v Handlové, je po operaci. Stanici BBC to řekl slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Premiér podle něj není v ohrožení života. „Pokud vím, operace proběhla dobře - a myslím si, že nakonec přežije. V tuto chvíli není v ohrožení života,“ řekl Taraba stanici BBC. Fico byl po středeční střelbě těžce raněn - jeden projektil zasáhl břicho, druhý kloub.

Mimořádná zpráva, premiéra Fica postřelili. Taková informace se ve středu odpoledne objevila ve všech slovenských médiích. Atentát na premiéra Roberta Fica (Smer) se odehrál ve slovenském městě Handlová, kde rokovala vláda. „Poté, co přišli (politici, pozn. red.) k davu lidí, padlo několik výstřelů. Následně spadl na zem,“ popisuje atentát slovenská televize Markíza.

Útočník na Slovensku postřelil Roberta Fica. Premiér je po operaci

Podle listu Plus JEDEN DEŇ byl předseda vlády Fico zasažen dvěma až třema ranami. „Údajně do končetiny, hrudníku a břicha. Padnout mělo prý čtyři až pět výstřelů,“ píše Plus JEDEN DEŇ. Premiéra následně odvezla z místa jeho ochranka do handlovské nemocnice a poté jej záchranáři převezli vrtulníkem do nemocnice v Banské Bystrici.

Redaktoři listu Plus JEDEN DEŇ pak o půl čtvrté odpoledne od informovaného zdroje zjistili, že premiéra nyní čeká operace. Jeho stav je vážný. „Jde o průstřel břicha a ruky. Je aktuálně mimo ohrožení života. Jdou ho operovat,“ řekl zdroj deníku.

Oficiální informace o stavu Roberta Fica zatím nejsou k dispozici. Redaktoři slovenských médií připomněli, že Fico měl v minulosti kardiovaskulární problémy a podstoupil trojitý bypass srdce.

Prezidentka: Je to útok na demokracii

Před pátou hodinou odpoledne se k atentátu vyjádřila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Útok odsoudila a vyzvala k zachování klidu.

„Jsem šokovaná z hrozného a zákeřného útoku na Roberta Fica. Fyzický útok na předsedu vlády je především útokem na člověka, ale je to i útok na demokracii. Jakékoliv násilí je neakceptovatelné. Prosím vás, zastavme to. Policie zadržela pachatele, a když to bude možné, určitě přinese více informací. Do té doby nevynášejme rychlé soudy. A do té doby mysleme na nejdůležitější, a to je jediné: aby se Robert Fico co nejdříve zotavil,“ řekla Čaputová.

Hajzle, křičela přihlížející na útočníka

Sociálními sítěmi se šíří záběry z momentů bezprostředně po střelbě. Přihlížející lidé začali podle nich po padnutí výstřelů křičet. Někteří nadávali útočníkovi. „Hajzle jeden,“ je slyšet hlas jedné ze svědkyň.

Muž, který byl na místě, redaktorům slovenského deníku Pravda řekl, že útočník k sobě premiéra Fica doslova přivolal. „On na něj křičel, aby šel blíž, nalákal ho k sobě a vytáhl pistoli,“ prohlásil svědek.

Jiná svědkyně při rozhovoru s novináři brečela. Podle svých slov stála v hloučku asi padesáti lidí, kteří čekali, až se s nimi premiér Fico přijde pozdravit. „Střelce neznám, myslím, že nebyl Handlovčan, protože my se tu všichni známe. Já jsem si ho všimla. Nejdříve se procházel, potom se tam postavil a už jen čekal. Jak jsem to viděla já, premiéra trefil do hrudníku. Za ten se chytl a spadl na zem,“ popsala žena listu Pravda.

Starší muž slovenským novinářům na místě řekl, že slyšel čtyři výstřely. „Při levém uchu jsem to slyšel. Čtyři rychlé výstřely. Byli bychom zasáhli i my, ale než jsme se rozhlédli, snad do dvou sekund, jej zalehla a zpacifikovala policie. Viděli jsme jen to, jak se pan premiér chytil. Pak ho zvedli a odvezli do auta. Kde byl zraněný, nevím, krev jsme žádnou neviděli,“ poznamenal svědek.

Střílel starší muž

Někteří slovenští novináři, kteří byli v Handlové na místě, podle svých slov stačili zahlédnout i útočníka, než jej zpacifikovala policie. „Redaktor RTVS uvedl, že se mu zdálo, že jde o staršího muže s delšími vlasy a zraněním na hlavě. Redaktor však podotkl, že viděl útočníka jen velmi krátce. Policie jej podle jeho slov zpacifikovala okamžitě a zhruba po pěti minutách, kdy ležel na zemi, jej naložili do auta,“ zmiňuje list Plus JEDEN DEŇ.

Později se objevila informace, že útočníkovi Juraji Cintulovi je 71 let a pochází z města Levice. Podle televize Markíza jde o spisovatele, redaktorům to měly potvrdit dva zdroje. Celý případ si převzala slovenská Národní kriminální agentura, která čin bude pravděpodobně vyšetřovat jako úkladnou vraždu.

Redaktoři televize Markíza natočili rozhovor se sousedem údajného útočníka z Levic. Podle svých slov je ze spisovatelova činu v šoku. „Znal jsem toho pána i jeho manželku, byli to fantastičtí lidé, důchodci, člověk si neumí vysvětlit takový zkrat. Byla to, vlastně ještě stále je, fantastická rodina. Nevím, zda je manželka doma. Určitě je to pro ni šok, co se stalo,“ řekl muž.

Také redaktoři slovenského listu Denník N mluvili s očitými svědky střelby. „Když se ozvaly výstřely, skoro jsem ohluchla,“ řekla jim anonymně starší žena, která viděla, jak se Robert Fico skácel k zemi.

Koaliční politici obviňují média

Slovenská média už přinesla i reakce většiny předsedů vládních stran a dalších slovenských politiků, včetně Ficových politických oponentů. „Odsuzuji jakékoliv násilí a útoky na politiky a věřím, že se premiér brzy uzdraví. Útok na premiéra země, ať už máme jakýkoliv názor, je i útokem na stát,“ prohlásil podle listu Nový Čas předseda strany SaS Branislav Gröhling.

Redaktorka slovenské veřejnoprávní televize RTVS popsala, že atmosféra mezi vládními politiky byla po oznámení informace o atentátu bouřlivá a emotivní. Padala silná slova a obvinění. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko obvinil ze střelby na premiéra Roberta Fica novináře a ty z Denníku N označil za „odporná prasata“. Podobná slova pak zopakoval při tiskové konferenci. Podle něj nyní začíná politická válka.

Také místopředseda Národní rady Slovenské republiky Luboš Blaha (Smer) obvinil z atentátu část slovenských médií a politickou opozici. „Můžete za to vy, liberální média, politická opozice. Ta zlost je výsledkem vaší činnosti. Kvůli vaší nenávisti bojuje Fico o život. Jsem přesvědčený, že vinu, kterou progresivní nesou, nikdy nesmyjí. Nikdy ji nesmyje Matovič, nikdy ji nesmyje Šimečka. Vy jste z nás udělali terče, všichni máme rodiny, děti. Tak velmi jste nenáviděli, že si Slováci zvolili Smer, Hlas, SNS. Kvůli vám je dnes předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico v nemocnici a bojuje o život,“ vyjádřil se Blaha.

Předseda nejsilnější opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka atentát na Fica odsoudil a uvedl, že opozice přerušuje jakékoliv protesty a politickou kampaň na neurčito. „Jsem šokovaný. Věříme, že premiér Fico bude v pořádku a že tento hrozný čin bude co nejdříve objasněný,“ prohlásil.

Zvolený prezident Slovenské republiky Peter Pellegrini se aktuálně vrací do Bratislavy. „Jsem zhrozený z toho, kam může vyústit nenávist k jinému politickému názoru. Nemusíme se vším souhlasit, ale je množství způsobů, jakými svůj nesouhlas vyjádřit demokraticky a zákonně,“ uvedl Pellegrini, píše list Sme.