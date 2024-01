Slovenský premiér Robert Fico při setkání se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem podpořil vstup Ukrajiny do Evropské unie a slíbil Kyjevu pomoc, včetně odminovávacích zařízení. Byla to zřejmě podmínka přijetí Fica u německého kancléře Olafa Scholze.

Nebyla to jediná změna. Další bylo to, že premiéra Roberta Fica doprovázeli mnozí ministři slovenské vlády. Po jednání byla navíc podepsána i slovensko-ukrajinská společná deklarace, v níž i nový slovenský kabinet potvrdil podporu Ukrajiny a její územní integrity, slovenskou pomoc a také podporu evropských ambicí Kyjeva.

Ukrajinská strana byla s jednáním viditelně spokojena. „Se slovenským premiérem Robertem Ficem jsme se shodli na řadě důležitých otázek. Slovenská vláda nebude blokovat nákup zbraní a vybavení Ukrajinou od slovenských firem. Slovensko podpoří program pomoci pro Ukrajinu, který počítá s poskytnutím 50 miliard eur ze strany EU pro Ukrajinu,“ uvedl ukrajinský premiér Šmyhal na síti X.

„Navzdory všem politickým výzvám rozvíjíme v našich vztazích politiku ‚nového pragmatismu‘,“ konstatoval šéf ukrajinské vlády. „Jsme vděční slovenskému národu, který pomáhá Ukrajině a Ukrajincům v těchto náročných časech,“ uzavřel Šmyhal.

Také Fico se snažil bagatelizovat rozdílné pohledy. „V některých otázkách se neshodneme, to se v politice stává,“ uvedl při jednání. „Přesto vám chceme pomáhat, vidíte to i na složení slovenské delegace,“ ujistil.

Podle videa, které Fico zveřejnil, se s ukrajinským protějškem neshodli třeba na roli USA na Ukrajině, která je podle slovenského premiéra zásadní, podle Kyjeva nikoli. Fico také uvedl, že Slovensko nebude blokovat komerční dodávky zbraní Ukrajině, ale podle Bratislavy není vojenské řešení konfliktu možné.

„Zopakoval jsem panu předsedovi vlády, že nevěřím ve vojenské řešení tohoto konfliktu. A jako Slovanovi mi vadí, že dochází k vzájemnému zabíjení Slovanů možná ve jménu nějakých geopolitických zájmů,“ řekl Fico. „Podpoříme jakékoli mírové řešení,“ dodal slovenský premiér. Na Ukrajinu přivezl dar v podobě dvaceti tun humanitární pomoci a sanitek pro ukrajinské zdravotníky.

Fico Scholze potřebuje

Návštěvě Ukrajiny předcházela série prohlášení premiéra určených pro slovenské domácí publikum, především pro vládní voliče, v nichž se Fico k Ukrajině vyslovoval velmi kriticky až urážlivě.

„A to vy si fakt myslíte, že v Kyjevě je válka? To nemyslíte vážně, doufám… Absolutně normální život tam je. Nač bych chodil do Kyjeva, když se můžu setkat s předsedou vlády v Užhorodě, nevidím tam rozdíl,“ prohlásil Fico v rozhlasovém rozhovoru před odjezdem. Paradoxně v té chvíli byl Kyjev znovu Ruskem bombardován.

Ukrajinu také označil za zkorumpovanou zemi, která není suverénním státem. Přes výzvy ukrajinských novinářů, aby byla schůzka stornována, však Kyjev schůzku nezrušil.

Na užhorodském jednání je zajímavé i to, že přímo z něj odletěl Fico na návštěvu Berlína, kde se mu dostalo přijetí u kancléře Olafa Scholze. Pro Fica je to klíčové setkání nejen kvůli roli Německa jako hlavního obchodního partnera Slovenska, ale také proto, že Ficovu Směru bylo po volbách pozastaveno členství v evropské frakci socialistů. Právě kancléřova sociální demokracie má přitom ve frakci zásadní slovo.

„Kdo umí trochu číst diplomatické signály, tak si to v tom určitě přečte,“ prohlásil k tomu nejmenovaný berlínský diplomat.