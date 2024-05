Léčba slovenského premiéra Roberta Fica nadále probíhá podle očekávání, stav pacienta je uspokojivý. Ve středu o tom informovala fakultní nemocnice v Banské Bystrici, ve které byl politik po atentátu z poloviny května hospitalizován. Šéf Ficových poradců Erik Kaliňák podle portálu postoj.sk na úterním mítinku na severu Slovenska řekl, že Fico utrpěl při útoku opakovaný průstřel tenkého střeva.

Příznivci Roberta Fica pokládají květiny před nemocnici v Banské Bystrici, kde je slovenský premiér hospitalizován po středečním atentátu. | Foto: ČTK

„Byl jsem tam na místě, mluvil jsem s lékaři a byly to milimetry, které rozhodovaly o tom, zda dojde k porušení něčeho zásadního a bude to fatální. Trefilo to tenké střevo tak, že sice bylo pětkrát prostřelené, ale lékaři dělali zázraky,“ uvedl poradce Kaliňák.

Nemocnice ani blízký Ficův spolupracovník a ministr obrany Robert Kaliňák, který po atentátu informoval na tiskových konferencích o stavu premiéra, bližší sdělení o rozsahu zranění neposkytli. Nyní nemocnice a úřad vlády zveřejňují jen stručná vyjádření o stavu ministerského předsedy, který je podle dřívějších informací mimo ohrožení života.

Ficův stav se vyvíjí podle očekávání lékařů, uvedla nemocnice

Útočník, kterým je podle médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula, střílel na Fica z pistole, když premiér po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel na místní náměstí pozdravit lidi. Útočníka bezprostředně po činu zadrželi příslušníci bezpečnostních složek a soud ho poslal do vazby. Za pokus o úkladnou vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí. Podle soudu zdůvodnil atentát svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády a během výslechu tvrdil, že Fica zabít nechtěl.