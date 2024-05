Slovenského premiéra Roberta Fica ve čtvrtek převezli z nemocnice v Banské Bystrici do jeho bytu v Bratislavě, kde se politik bude dál zotavovat ze střelných zranění po útoku atentátníka z poloviny tohoto měsíce. Informovala o tom slovenská média; televize TA3 uvedla, že informaci jí potvrdila ředitelka banskobystrické nemocnice Miriam Lapuníková.

Slovenský premiér Robert Fico. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Fico utrpěl vážná zranění při pokusu o atentát z poloviny tohoto měsíce.

Televize Markíza, která původně informovala o převozu Fica do jedné z bratislavských nemocnic, později s odvoláním na nejmenované zdroje rovněž uvedla, že devětapadesátiletý premiér byl přepraven do svého bytu. Ten se nachází v širším centru slovenské metropole a u hlavního nádraží.

Podle médií do Bratislavy s premiérem odletěl vrtulník.

Televize JOJ uvedla, že v okolí Ficova bytu byl během čtvrtka větší počet policistů a příslušníků ochranky.

Podle dosavadních vyjádření Lapuníkové chtěl Fico zůstat v péči lékařů v Banské Bystrici do doby, než se uzdraví natolik, že by mohl jít do domácího ošetřování. Ve čtvrtek Lapuníková řekla, že se jeho zdravotní stav vyvíjí v souladu s očekáváním odborníků, kteří se o něho starají.

Devětapadesátiletého Fica postřelil útočník ve slovenském městě Handlová, kde se konalo výjezdní zasedání kabinetu. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice prodělal pětihodinovou operaci.

Střelce, podle slovenských médií 71letého spisovatele a aktivistu Juraje Cintulu, policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho poslal do vazby. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle soudu atentát zdůvodnil svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády.