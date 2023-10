Slovenská policie začala vyšetřovat údajné volební podvody mezi slovenskými Romy. V některých čistě romských volebních obvodech dostali Obyčejní lidé (OLaNO) Igora Matoviče přes devadesát procent hlasů. Přesto se zřejmě o žádný podvod nejednalo.

Zdroj: DeníkBylo to jedno z překvapení volební noci. Hnutí Obyčejní lidí expremiéra Igora Matoviče, které šlo do voleb v koalici s několika menšími stranami, získalo téměř devět procent hlasů. A bez problémů splnilo zvýšený limit pro vstup do parlamentu. Přitom průzkumy ukazovaly jeho popularitu o několik procent menší.

Důvodem rozdílu mezi průzkumy a výsledky voleb bylo zřejmě to, že výzkumníci nebyli schopni zachytit nálady mezi slovenskými romskými voliči. Především těmi v romských osadách.

Odhad počtu slovenských Romů se přitom pohybuje kolem půl milionu voličů a tvoří tedy kolem deseti procent obyvatel pětimilionového Slovenska. Při sčítání lidu se k romské národnosti podobně jako v Česku hlásí však jen menšina Romů. Ze strachu a nedůvěry ke státním orgánům, podobně jako v Česku.

Romové pochopili sílu voličského hlasu

V minulosti především v osadách docházelo v minulosti občas k uplácení romských voličů pro různé strany. Jenže za posledních dvacet let Romové pochopili, že svým hlasem přece jen dokáží něco ovlivnit. A že přes všechnu tvrdou diskriminaci, s níž se často setkávají, váží jejich voličský hlas stejně jako ten, jak se říká, „majoritního Slováka“. A proto dnes už mají v obcích, kde výrazně početně převážili nad Slováky, i své starosty.

Tentokrát se jim do parlamentu podařilo poslat Matovičovu volební koalici. „Matoviče dostali do parlamentu Romové, o tom není pochyb,“ cituje deník Sme starostu města Medzilaborce Vladislava Višňovského. V tomto městě vyhrál Směr před Hlasem, ale Matovič byl třetí. A na sídlišti dukelských hrdinů, kde volili Romové, jasně vyhrál.

Ve výsledcích OLaNO ale nemusel být žádný podvod. Byl jsem dva týdny před volbami v romské osadě Střelnice u Letanovec a Romové v ní měli jasno. „Budeme volit Matoviče. On jediný pro nás něco udělal,“ říkali mi mnozí sami od sebe.

Kouzlo nebylo v nějakých předvolebních slibech, ale v tom, že Matovič jako premiér prosadil důstojné přídavky na děti ve výši šedesáti euro a další sociální dávky, které Romům, na Slovensku většinou těch nejchudších z chudých, alespoň trochu finančně pomohly.

Na své kandidátce měl Matovič také několik romských politiků. „OLaNO má platformu Pačivale Roma a do parlamentu se dostali čtyři kandidáti z této platformy,“ připomíná server Romea.cz. „Ve všech obcích na východním Slovensku, kde se podle posledního sčítání lidu hlásí k romské národnosti více než tisíc lidí, vyhrála volby s výrazným náskokem koalice OLaNO a přátelé, Křesťanská unie a Za lidi,“ píše Romea.cz. Ostatní strany, včetně Progresivního Slovenska, kampaň mezi Romy podcenily. Ukolébány zakořeněným tvrzením, že Romové přece k volbám nechodí. Jenže časy se evidentně mění.

Čtyři Romové v parlamentu

Zatímco úspěch OLaNO je logický, to, co je nelogické, je pobouření a obviňování, které se kolem toho na slovenské politické scéně a v části médií spustilo. „Národní kriminální agentura, odbor Východ prověřuje podezření z volební korupce v rámci Košického a Prešovského kraje týkající se voleb do Národní rady Slovenské republiky 2023, přičemž se jedná o jeden podnět od fyzické osoby, ale zabýváme se i podezřeními, která byla zjištěna v rámci činnosti policistů Národní kriminální agentury,” uvedla tento týden Zuzana Hrabovská z odboru komunikace a prevence Prezidia Policejního sboru.

„Našel se obětní beránek, jak to už v našich končinách chodí, za naši bídu zase jednou mohou Romové,“ uvádí k hlasům nespokojeným s výsledky voleb Tomáš Hrustič, vědecký pracovník Slovenské akademie věd. „Romští kandidáti odmakali kampaň směrem k Romům. Obvinění z manipulace hlasů je urážka všech romských voličů a voliček,“ uvedl pro Romea.cz. Dodává, že díky hned čtyřem romským poslancům ve Slovenské národní radě to nebudou mít někteří rasisticky a nacionalisticky naladění poslanci v parlamentu tak lehké.

Konstatujme, že pokud by se to ale bralo jen na počet obyvatel Slovenska, tak by mělo romských poslanců být ve slovenském parlamentu kolem patnácti.

