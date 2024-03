/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Daří se tu dezinformacím i proruským politikům. Jejich nejvýraznější postava, prezidentský proputinovský kandidát Štefan Harabin, tu získává pravidelně nejvíc hlasů. V sobotním prvním kole prezidentských voleb tu určitě dosáhne na dvojciferný výsledek. Kdo Prešov a okolí vidí, je mu jasné proč.

Čtyřicátnice Janka je učitelkou. Dobrou, děti jí mají rády, práce ji baví, v Prešově, který spíš než téměř stotisícové sídlo připomíná maloměsto, se jí vlastně líbí. „Je tu takový klid zapadákova,“ usmívá se. „Z naší třídy na gymnáziu nás tu zbylo jen pár. Většina je v Bratislavě, pár jich odjelo i do Prahy. Já ne, já jsem takový držák,“ doplňuje.

Teď ale i ona uvažuje, že odejde. „Děti už vyrostly a já už se nechci cítit jako Slovenka druhé kategorie,“ říká s trochou naštvanosti v hlase.

Kdo uteče vyhraje

Věcí, která tady v Prešově a Prešovském kraji vůbec zvedla mnohým mandle, bylo kupodivu zvýšení platů. Ministerstvo školství před několika dny oznámilo, že začne vyplácet „regionální příplatky“, které by měly pomoci udržet učitele ve školství. Ti slovenští mají totiž výrazně nižší platy než v Česku.

Možná i dobře myšlený krok se změnil v urážku těch, kteří učí právě tady na východě země. Zatímco učitel v Bratislavě totiž dostane příplatek 145 euro měsíčně (tedy necelé čtyři tisíce korun), ten v Prešově a Prešovském kraji jen třicet. Nejméně na celém Slovensku. A to včetně Prešova. Dokonce i ve třicet kilometrů vzdálených Košicích to je 85 euro. „Fakt mě to naštvalo. Ať se sem přijdou podívat do obchodů, za potraviny tu platíme stejně, nebo i víc než v Bratislavě, nemáme tu ani levnější plyn, ani benzín, ani mobily,“ říká Janka.

„A pokud jde o školství, ať si sem ti ze západu Slovenska zkusí přijít učit do třídy s polovinou romských žáků. Do týdne dají výpověď. Už jsem se ptala kamarádky v Bratislavě, ať se mi podívá po nějakém místě,“ dodává žena.

Hlavní město Ukrajinců a Rusínů

Prešov je sice oproti východu Prešovského kraje stále bohaté město, ale i tady má člověk pocit, že se tu svět zastavil někdy v druhé polovině devadesátých let. Obchody v krásném historickém centru, plném šlechtických paláců, měšťanských domů a kostelů všech možných církví a vyznání, kterým vévodí mohutná gotická katedrála, jsou až na výjimky ušmudlané, zašlé, občas lze narazit i na prázdné výlohy.

Po páté hodině jsou skoro všechny zavřené. Život se přesunul do nákupního centra s multikinem na konci starého města, naproti mohutnému muzikálovému divadlu z osmdesátek a o něco staršímu hotelu Dukla.

Od první republiky je Prešov centrem pravoslavné a řeckokatolické církve na Slovensku a pomyslným hlavním městem Ukrajinců a Rusínů na Slovensku. Pokus podřídit je za komunismu církevně Moskvě nevyšel. Od padesátých let je tu sice mohutná pravoslavná katedrála, ale většina zdejších Ukrajinců znovu chodí do řeckokatolických kostelů. Ukrajinštinu tu je slyšet na ulici podobně často, jako v Praze slovenštinu. I místní slovenština se tu jen vzdáleně podobá té spisovné. Tvrdé „východňárštině“ je někdy těžké porozumět.

Ukrajinci jsou ale spíš místní a z okolních okresů než z Ukrajiny. „Na začátku války jich tu bylo plno, ale všichni šli dál k vám do Čech,“ říká padesátnice Mária.

Vedle Maďarů, kteří tu ale nikdy nehráli tak zásadní roli jako v nedalekých Košicích, zmizela za druhé světové války z města i židovská komunita, jedna z vůbec největších na Slovensku, Židé tvořili za první republiky čtvrtinu obyvatel města. Slovenský stát nechal téměř všechny vyvraždit v nacistických vyhlazovacích táborech. Navzdory několika opraveným synagogám je vylidněná židovská část města dodnes jizvou Prešova.

Nejchudší část Slovenska

Posledních třicet let prosperitu nepřineslo. Dálnice do Košic byla postavena v osmdesátých letech, ta do Bratislavy není hotová dodnes. Vždy tu byla nejvyšší nezaměstnanost, i dnes je 8,5 procenta, nejnižší mzdy a nejméně nabídek práce. „Jediná místa tu jsou ve fabrikách na díly do aut,“ říká padesátník Jozef. „A do Polska, ani na Ukrajinu se za prací jít nedá. Do Maďarska potřebujete maďarštinu a tu už nikdo neumí,“ uvádí. „Jediné, co je plus, je že je tu krásná příroda a klid,“ dodává.

Víc než jinde na Slovensku se tu bojí války. „Víte, je to příliš blízko. Navíc naše zkušenosti s Ukrajinci nejsou nijak skvělé. V tomhle kraji měli až do války pověst pašeráků, gangsterů, mafie, prostě nic dobrého,“ vysvětluje sedmdesátník Pavol. „Proto tady nikdo ani moc nechce pomáhat Ukrajině a moc jí nefandí,“ dodává.

Po otázce, zda bude volit hlavního kandidáta proruských sil Štefana Harabina, který přímo podporuje ruskou agresi proti Ukrajině, ale kroutí hlavou. „Ne, toho ne. Ale vlastně nevím, koho volit. Politika je svinstvo, to tady víme už dlouho,“ vysvětluje.

Nakonec se ale přece jen jednoho voliče Harabina v Prešově daří redaktorovi najít. Je ale až ze Svidníku a přijel si něco vyřídit na krajský úřad. „U nás budou Harabina volit mnozí. Jediný je proti válce,“ říká šedesátník Juraj. „Ano, já budu volit Harabina“.