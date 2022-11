Vítězství uskupení, které je euroskeptické, ovšem vyvolalo obavy z toho, jak bude vypadat příští působení Itálie v Evropské unii a ze vzniku ideových třecích ploch. Pro mnohé se otázkou stal rovněž příští postoj Itálie k sankcím proti Rusku a pomoci Ukrajině. Europoslanec za stranu Bratři Itálie Carlo Fidanza však v rozhovoru pro Deník říká, že nová italská vláda rozhodně žádný rozkol s Bruselem neplánuje.

„Naše evropské a západní postavení je nezpochybnitelné. Je třeba zmínit, že prezident Zelenskyj byl jedním z prvních, kdo telefonovali s Giorgiou Meloniovou po vítězství ve volbách. Ukrajinci a Západ vědí, že se na novou italskou vládu budou moci spolehnout,“ zdůrazňuje Fidanza.

V souvislosti se stranou Bratři Itálie bývá používáno mnoho označení - konzervativní, krajně pravicová, ale třeba i neofašistická. Který pojem podle vás nejlépe stranu vystihuje?

Jsme stranou italských konzervativců, věříme ve svobodu jednotlivce a ústřední roli rodiny. Taktéž věříme v italskou, evropskou a západní kulturní identitu, soukromou iniciativu a sociální solidaritu. Pro Italy jsme pravicová síla, jenž vede středopravou vládu. Fašismus zemřel před 77 lety, a italská pravice jej už před léty ponechala historii. Mluví o něm pouze levice, protože pro přítomnost nemá žádné jiné protiargumenty. Krajní pravice je pak v Itálii tak marginální, že se ve volbách její zástupci ani neobjevují. Ti, kteří nás za krajní pravici označují, buď neví, o čem mluví, nebo to říkají s cílem poškodit nás.

V roce 2018 získala strana Bratři Itálie v parlamentních volbách pouhé čtyři procenta hlasů. Ty nynější však ovládla a suverénně zvítězila se šestadvaceti procenty. Co bylo podle vás klíčové k dosažení takového volebního úspěchu?

Šlo o dlouhou cestu, kterou bych shrnul nejlépe ve třech slovech: koherence, hodnoty, kompetence. Co se týče koherence, stáli jsme v opozici vůči třem různým vládám, které byly složeny z politických sil příliš odlišných na to, aby byly schopny dělat pro Itálii dobré věci. Nicméně jsme i z pozice opoziční strany vždy hlasovali pro, pokud jsme byli přesvědčeni, že navrhovaná opatření budou pro občany užitečná. Ohledně hodnot máme jasnou kulturu, ke které se bez ostychu hlásíme. A co se týče kompetence, Giorgia Meloniová je obklopena politiky se zkušenostmi ze správy území, kteří mají za sebou politickou cestou oddanosti a bojovnosti, lidmi vždy seriózními a nikdy neimprovizujícími. Za léta se tato skupina rozšířila o lidi s dalšími politickými zkušenostmi či ze světa obchodu. Obnovili jsme pýchu vůči našim ideálům u milionů pravicových a středopravicových Italů a cítíme se připraveni vládnout.

Koho považujete za klíčové zahraniční partnery?

Giorgia Meloniová je lídryní evropské politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté, stejné, ve které působí i další dva premiéři evropských zemí - náš přítel Petr Fiala a polský premiér Morawiecki. Čili do pár týdnů bude více než pětina obyvatel Evropské unie mít premiéry ze strany Evropští konzervativci a reformisté. Taktéž věříme v partnerství a spolupráci s britskými toryi, americkými republikány a izraelskou stranou Likud.

Uplynulé volby byly ostře sledované mezi jiným proto, že ekonomická situace v Itálii, třetí největší ekonomice Evropské unie, je velmi špatná. Jaké jsou vaše priority poté, co se nově zvolená vláda ujme moci?

Naléhavá je rozhodně podpora podnikatelů a rodin ohledně vysokých cen energií. Na podzim nám hrozí velmi tvrdá sociální krize a musíme udělat vše, abychom jí zabránili. Jakmile tento nejpalčivější problém zvládneme, chceme snížit daně z práce, abychom zvýšili kupní sílu a uvolnili v naší ekonomice energii. Dále plánujeme snížit byrokracii, abychom podpořili investice, vybudovali hmotnou i nehmotnou infrastrukturu. Cheme se soustředit na zastavení nelegální imigrace a investovat do rodinné politiky. Na mezinárodní úrovni pak společně s celou Evropou rozhodně odmítáme ruskou agresi proti Ukrajině.

Rozkol s Bruselem? Nemáme zájem

Itálie je jedním ze zakládajících států Evropské unie, členem NATO. Strana Bratři Itálie se ovšem řadí mezi euroskeptické. Takže je na místě otázka, jak bude v příštích letech vypadat vztah Itálie pod vedením Bratrů Itálie a Evropské unie.

Tady je potřeba rozlišovat. Naše evropská a západní kolokace je nezpochybnitelná. Nemáme zájem o rozkol s Bruselem. Začneme obranou našich národních zájmů, tak, abychom našli společná řešení. To bude ze strany Itálie něco nového, neboť levice a také technokrati to nikdy neudělali.

Jako jedna z možných třecích ploch mezi Itálii a Evropskou unii byl zmiňován postoj Bratrů Itálie k potratům či imigraci - skloňovaly se třeba obavy z neshod ohledně lidských práv, neboť vaše strana je často popisována mimo jiné jako protipotratová. Opravdu ani v tomto směru nemůže nastat názorový problém?

Itálie má potratový zákon z roku 1978, nikdo jej nikdy nezměnil a ani my jej nezrušíme. Giorgia Meloniová to zdůraznila i v kampani. Chceme pouze zlepšit část zákona ohledně prevence potratů. Bohužel je stále mnoho žen, které potrat zvažují, protože nemají dostatek prostředků na to, aby uživily dítě a stát má povinnost je podpořit. Takže nechceme méně práv, chceme pouze více možností.

A co se týče imigrace?

Počty nelegálně přijíždějících lidí se vymkly kontrole a jen méně než pětina cizinců, kteří přijdou do Itálie, má právo na humanitární ochranu. Požadujeme, aby nám Evropská unie pomohla ochránit naše, respektive evropské hranice, a vybudovala pouze legální imigrační cesty. Znamenalo by to žádná další úmrtí na moři, konec nelegálního byznysu převaděčů a méně nebezpečí v našich městech.

Takže ohledně ilegální migrace tedy lze očekávat, že Itálie bude zastávat tvrdší postoj než dosud a volat po zpřísnění současné evropské politiky?

Rozhodně. Dublinská konvence a Maltské prohlášení selhaly. Příliv imigrantů pokračuje, zatímco země střední Evropy se legitimně staví proti jejich přerozdělování. V této situaci se z Itálie stalo jakési velké uprchlické centrum, a toto již dále nehodláme akceptovat. Z tohoto důvodu Bratři Itálie navrhují vytvoření Evropské námořní mise, která by ve shodě s představiteli afrických zemí zastavila odjezdy imigrantů z kontinentu a zřídila identifikační centra na africkém území. Ti, u kterých to bude opodstatněné, budou přijati v evropských zemích. Ostatní by měli být repatriováni na základě dohod se zemí jejich původu. Domnívám se, že zde bychom mohli najít společnou řeč.

Proti agresi, pro sankce

Už jste zmínil, že v mezinárodních vztazích odmítáte ruskou agresi, ovšem někteří koaliční partneři Bratrů Itálie mají na Rusko vazby - třeba Matteo Salvini nedávno zpochybnil sankce proti Rusku. Postoj Itálie k otázce války na Ukrajině zůstane přesto stejný?

Pojďme se podívat na fakta a ne na levicovou propagandu. Od letošního 24. února všichni středopraví italští parlamentní poslanci vždy hlasovali pro sankce a posílání zbraní Ukrajině. Stejně tomu bylo ohledně vstupu Finska a Švédska do NATO. Jedinou sílou v italském parlamentu, která hlasovala proti, byla krajní levice z Demokratické strany. Pokud by snad toto všechno nestačilo, Bratři Itálie vždy byli, jsou a budou garantovat proukrajinský postoj. Uděláme, co bude potřeba v součinnosti s našimi evropskými a západními spojenci. Prezident Zelenskyj byl jedním z prvních, kdo telefonovali s Giorgiou Meloniovou po vítězství ve volbách. Ukrajinci a Západ vědí, že se na novou italskou vládu budou moci spolehnout. Bratři Itálie jsou od první chvíle společně s Evropou a Západem proti ruské agresi na Ukrajině. Je to nepřijatelné narušení mezinárodního práva a národní suverenity.

A konkrétně postoj k sankcím? Ten oproti současným krokům Itálie měnit nebudete?

Samozřejmě pozice proti ruské agresi a pro sankce má svou cenu, zejména pro národy, které jsou vysoce závislé na energiích z Ruska. Z tohoto důvodu po celé měsíce voláme po zřízení kompenzačního fondu, který by připravila Evropská unie a partneři z NATO, abychom podpořili národní ekonomiky, které nejvíce zasáhly důsledky sankcí na Rusko. A ze stejného důvodu voláme po evropském zastropování cen plynu, abychom zastavili cenové spekulace. Tohle vše se musí stát rychle, abychom zachránili naši ekonomiku a zároveň neoslabili podporu našich občanů vůči ukrajinskému lidu a jeho boji za svobodu.

Takže přirovnávání vlády Bratrů Itálie a rétoriky Giorgie Meloniové k maďarskému Viktoru Orbánovi ani ohledně sankcí není opodstatněné? Maďarsko a Evropská unie jsou ve sporu ohledně takzvaného právního státu, navíc Orbán sankce odmítá. A některá významná média Meloniovou k Orbánovi přirovnávají.

Maďarsko také dělá hodně pro to, aby přijalo ukrajinské uprchlíky a podpořilo Kyjev, ale staví se proti sankcím, které my naopak podporujeme. Již nějakou dobu však vládne v Bruselu nepřátelský postoj vůči Maďarsku, protože Orbánova politika v oblasti imigrace a rodiny je v rozporu s tím, co si myslí jistý levicový mainstream. Jsme přesvědčeni, že zejména v současné válečné situaci je zapotřebí silná a sjednocená Evropa, a je špatné tlačit Maďarsko směrem k Putinovi, když jsou smlouvy Evropské unie zneužívány k politické mstě proti legitimně zvolené maďarské vládě.