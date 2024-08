Miroslav Wlachovský byl loni ministrem zahraničí první slovenské úřednické vlády premiéra Ľudovíta Ódora. Za odchodem Globsecu do Prahy vidí i politiku slovenské vlády.

Proč se Globsec stěhuje ze Slovenska do Česka? Kvůli Robertu Ficovi?

Globsec Forum je vlajkovou lodí středoevropského think tanku Globsec. Ten má nadále své sídlo v Bratislavě a pokračuje ve svých aktivitách na Slovensku. Co se přesouvá do Prahy, je Globsec Forum, největší konference, kterou Globsec pořádá.

Proč se tedy do Prahy stěhuje Globsec Forum?

Osmnáct ročníků Globsec Forum proběhlo v Bratislavě. O tom, že by konference mohla být i jinde, například i z důvodů omezené kapacity Bratislavy, se začalo uvažovat už před třemi roky a plánovala se rotace po střední Evropě. Ale děje se to až nyní.

A důvod, proč se to děje?

Jeden je ten zmiňovaný organizační. Druhým důvodem ale bylo, že jsme neměli garantovanou spolupráci slovenské vlády a slovenských orgánů v té míře, jako to bývalo v minulosti. Důvodem je i tápání čtvrté vlády Roberta Fica s její zahraniční politikou na všechny světové strany, která snižuje důvěryhodnost Slovenska u našich spojenců. A kvůli tomu vzniká otázka, zda by nám přijeli do Bratislavy na konferenci takoví významní hosté, kteří jezdili v minulých ročnících, a které na konferenci potřebujeme i kvůli jejímu maximálnímu dopadu.

Proč Praha?

Jednali jsme s různými partnery, ale česká vláda a hlavně prezident Petr Pavel, který Globsec dobře zná, nám nabídli spolupráci a možnost akci uspořádat v Praze. Bylo to velmi lákavé a jsme za to velmi vděční. Věřím, že konference, která se uskuteční v příštích dnech v Praze, bude v kvalitě, na kterou jsme zvyklí, nebo ještě vyšší. Myslím, že tu zakotvíme i pro příští roky.

Kdo se na konferenci Globsec do Prahy chystá?

Asi deset hlav států a vlád, dvacet ministrů zahraničních věcí a obrany. Přijedei nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a několik členů ukrajinské vlády.

A někdo ze Slovenska?

Nepřijede žádný ministr, nepřijede ani prezident. Zúčastnit by se ale měl zahraničně politický poradce prezidenta Petera Pellegriniho, exministr zahraničí Ján Kubiš. Bude tu ale ze Slovenska mnoho expertů a poslanců.

Platí konferenci česká vláda?

Konference se bude konat v pražském hotelu Hilton a galavečeře ve Španělském sále na Pražském hradě. Náklady na konferenci ale vykrýváme z privátních zdrojů Globsecu. Přímé příspěvky od českých orgánů nemáme, ale jsou tu náklady spojené se zajištěním bezpečnosti. Myslím, že to se českému státu konferencí bohatě vrátí, už třeba kontakty. Budou tu i nejvyšší manažeři světových firem, jako například prezident Microsoftu Brad Smith, vysocí manažeři Amazonu, Google, Mety i zbrojařských firem. Na konferenci se bude proto hodně mluvit o inovacích, nových technologiích, nebo umělé inteligenci.