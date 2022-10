Říkáte, že je třeba klást rozdíl mezi občany Ruska a vámi, kteří žijete v Unii. Opravdu? Ano. Světová historie zná příklady, kdy se různé národy rozdělily do různých států, přestože stále mluvili stejným jazykem. Například existuje Německo, ale i Rakousko a Švýcarsko. A nikdo to dnes nezpochybňuje. Nebo tu máme Portugalsko a Brazílii. To, co se dnes děje s námi, je směřování k tomu, že lidé, kteří budou mluvit rusky, budou mít různou státní identitu, budou patřit k různým národním celkům. Budou tu Rusové, kteří budou žít v Rusku, budou tu nerusové, kteří už dnes tvoří velkou část obyvatel Ruska. A pak tu budeme my, rusky mluvící Evropané.

Kam podle vás směřuje Ruská federace?

Nikdo neví, v co se vyvine. To, co vidíme teď, je, že identita obyvatel Ruska je budována na základě impéria, v němž všichni mluví o velkém Rusku a chtěli by, aby se rusky mluvilo v Helsinkách, Rize, nebo dokonce v Praze.

A co vy a vaši ruskojazyční spoluobčané v Pobaltí?

To jsou lidé, kteří budou mít v té či oné míře evropskou identitu, byť budou dál mluvit rusky, byť je otázka do jaké míry, protože i oni vstupují a budou vstupovat do manželství a vztahů s lidmi jiných národností a jazyků. Budou jistě rozdíly mezi ruskojazyčnými občany v Lotyšsku, Německu, Portugalsku nebo u vás v Česku. Ale proces vytváření ruskojazyčných Evropanů už začal probíhat.

Vraťme se k Putinově agresi. Jak se na ni ruskojazyční Evropané dívají?

To, co vidíme od počátku agrese proti Ukrajině, je to, že ruská armáda zabíjí ruské obyvatele Ukrajiny. Bombardovali je v Mariupolu, nacházejí se jejich těla v hromadných hrobech v Buči, Izjumu. Ruskojazyční obyvatelé Lotyšska, přestože putinovskou agresi nijak nepodporují, se přesto jakoby stali spolupachateli. Říká se jim, mluvíte rusky, tak nesete odpovědnost za to, co se děje na Ukrajině. A to je strašně špatně. Teď nejde o nějaké dodržování národnostních práv ruskojazyčné menšiny v Pobaltí. Jde o něco mnohem zásadnějšího. Evropská unie, Evropa, musí najít model, jak to udělat, aby těchto pět až šest milionů jejich rusky mluvících obyvatel mělo stále více evropskou identitu, aby se stále více a více cítili Evropany. To je třeba, aby se stalo v Německu, Česku, Lotyšsku.

Proč je to potřeba?

U nás v Lotyšsku, kde se jedná o více než třicet procent ruskojazyčného obyvatelstva, na tom závisí naše nezávislost a stabilita. Závisí na tom, do jaké míry se tito lidé budou cítit Evropany.

Jak toho dosáhnout?

Je třeba podporovat evropsky orientované sdělovací prostředky v ruštině, to je strašně důležité. My jsme viděli, a to ne až teď v době války, ale už v době covidu, jak nebezpečná je propaganda Ruska. Obrovské množství lidí v Lotyšsku se stalo odpůrci očkování proti koronaviru. Byli to hlavně ti starší, kteří se dívali na ruskou státní televizi. Rusko chtělo prodávat svoji vakcínu Sputnik V, kterou chválili a útočili s ní na západní vakcíny. A značná část ruskojazyčných Lotyšů sputnik chtěla a západní vakcíny skutečně odmítala. Mnoho z nich kvůli tomu zemřelo. Tato propaganda byla ale úplné nic proti tomu, co se nyní děje kolem ruské agrese vůči sousední Ukrajině.

Jak válka skončí a kdy?

Ukrajinci si krví zasloužili, aby za nimi svět plně stál. Tato válka neskončí, dokud Ukrajina nezvítězí a neosvobodí svá veškerá území. Pokud bude nyní uzavřen jakýkoli jiný mír, bude to jen odložená válka.

Je ale možné takto jednoznačně vyhrát válku s jadernou velmocí, jako je Rusko?

Je to složitá otázka. Ale pokud si ji položíme, musíme být připraveni odpovědět i na následující otázky: Jsme připraveni Rusku dát části slovenského nebo českého území, které bude požadovat? Jen proto, že tato země má jaderné zbraně? Pokud jste k tomu ochotni, pak v pořádku, pojďme takový mír hledat i v případě Ukrajiny.

Měl by být v Unii poskytován azyl Rusům prchajícím před mobilizací?

Rusům by Evropa měla dávat humanitární víza. Ale turistická víza dnes z libovolného úhlu pohledu vydávat nelze. Pokud jde o lidi prchající před mobilizací, je třeba to řešit individuálně. Podle mě se jich ale ve většině případů humanitární víza netýkají. Tito lidé neprotestují proti válce, ale jen proti tomu, že by se jí sami měli účastnit.

Máte nějakou naději, že se Rusko stane v dohledné budoucnosti opět normální, k demokracii evropského typu směřující zemí?

Dřív nebo později se to stane, podobnými obdobími, jakým nyní prochází Rusko, si prošly i mnohé jiné země. Na druhé straně i při setkání se svými voliči říkám, že se musíme připravit na to, že po několik desetiletí budeme žít odděleni zdí. Bude menší možnost používat ruštinu, poklesnou ekonomické kontakty, sníží se kulturní výměna. To čeká hlavně nás u hranic s Ruskem.

Může ale vzniknout v Pobaltí něco, jako je od Německa rozdílně se rozvíjející německý kanton ve Švýcarsku nebo Rakousko?

Nevím, nejsem o tom přesvědčen. Situace je složitá, i proto, že Lotyšsko přijalo desítky tisíc běženců z Ukrajiny. Jsou velmi různí, ale mnoho z nich mluví rusky.

Bojí se i ruskojazyčné obyvatelstvo Lotyšska, že země bude přepadena Ruskem?

Určitě. Strach, že přijedou ruské tanky, je velký. Vypadá to na první pohled nepředstavitelně, ale stejně nepředstavitelné bylo, že Rusko bude bombardovat Charkov nebo Mariupol, kde většina obyvatelstva mluví rusky.

V Česku vnímáme válku jako problém, který zatěžuje naši ekonomiku. Lidé v Lotyšsku se skutečně bojí, že válka dojde do jejich země?

Ano, je to tak. Nebojíme se drahého plynu, ale ruských tanků. Ale i ceny vytápění, kvůli závislosti na plynu z Ruska, stouply třikrát až čtyřikrát. Jak zvládneme zimu, to je zásadní otázka.

Chápou lidé v Lotyšsku, že viníkem této krize je Putin a jeho agrese proti Ukrajině?

Jak kdo. Většina ano. Ale je i nemalá část lidí, kteří tvrdí, že to tak není, že je toho vinna Evropská unie, Spojené státy a podobně.

Pomáhá zmenšovat strach obyvatel Pobaltí před ruskou invazí, že jsou zde rozmístěny jednotky z dalších zemí NATO?

Členství v Severoatlantické alianci určitě pomáhá. Uklidňuje nás i to, že do aliance vstupuje Švédsko a Finsko. Obava z rozšíření agrese je jedním z důvodů, proč pobaltské státy v poměru k počtu obyvatel pomáhají tak zásadně Ukrajině. Na druhou stranu se ve sdělovacích prostředcích objevily plány ohledně Pobaltí, kde se mluví o tom, že nás Rusko do půl roku od NATO znovu osvobodí. Co z nás ale po tom zbude? Nejspíš jen památník obětí…