Návrh závěrečného dokumentu zdůrazňuje, že rychlé proočkování obyvatelstva je klíčovou podmínkou pro normalizaci všedního života a pro návrat k režimu bez epidemických nařízení z doby před pandemií nemoci covid-19. "Z tohoto důvodu se kancléřka a šéfky a šéfové zemských vlád shodují, že stávající usnesení kancléřky a zemských vlád zůstávají v platnosti," uvádí dokument. Ten dále informuje o tom, že zemské vlády své vyhlášky a epidemická nařízení prodlouží do 14. března.

Německo se do karantény uchýlilo v listopadu, od té doby byla opakovaně prodloužena a její podmínky zpřísněny. Vedle škol a školek jsou uzavřené restaurace a obchody neprodávající zboží denní potřeby.

"Zůstává mimořádně důležité, aby lidé nadále omezovali své kontakty a dodržovali koronavirová opatření, aby se zabránilo šíření viru," zdůrazňuje dokument. Ten rovněž oceňuje, že se Německu v posledních týdnech podařilo výrazně omezit přenos infekce.

Nebezpečí koronavirových mutací

Zatímco ještě před Vánocemi hlásilo Německo takřka 200 nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období, nyní je to podle Institutu Roberta Kocha (RKI) 68 případů. V některých zemských okresech klesla tato sedmidenní incidence i výrazně pod hodnotu 50, kterou odborníci považují za klíčovou, aby bylo možné opět začít trasovat šíření infekce.

Návrh závěrů jednání ale upozorňuje na nebezpečí koronavirových mutací, které se dokážou šířit agresivněji. Tyto varianty podle dokumentu vyžadují zvýšené úsilí, aby se klesající epidemický trend podařilo udržet.

Kancléřka před jednáním odmítala jakékoli uvolňování uzávěry. Dokument ale zmiňuje, že spolkové země budou moci po 1. březnu otevřít kadeřnictví za přísných hygienických podmínek. Povinné budou mimo jiné přinejmenším chirurgické roušky a rezervace klientů.

Pravidla pro obnovení prezenční výuky dokument nezmiňuje, uvádí ale, že o postupném návratu školáků do tříd a předškolních dětí do školek rozhodují spolkové země. V Německu jsou prozatím školy a školky uzavřené do 14. února. V omezeném režimu fungují pouze družiny a školky, které jsou k dispozici jen rodičům, jejichž profese je nezbytná pro chod státu.