Do polského vzdušného prostoru zřejmě vletěla ruská raketa a následně jej opět opustila, uvedl v pátek náčelník polského generálního štábu. Generál Wieslaw Kukula se tak podle médií vyjádřil k neidentifikovanému objektu, který dnes ráno přiletěl do Polska od hranice s Ukrajinou a následně zmizel z radarů. O situaci jednalo vedení státu, ozbrojených sil i bezpečnostní složky.

Odpalovací zařízení raket Patriot získané v loňském roce z USA jsou rozmístěna ve Varšavě v Polsku. Ilustrační foto | Foto: AP Photo/Michal Dyjuk

Neidentifikovaný předmět zaregistrovaly radary protivzdušné obrany, jeho signál následně zmizel. Na platformě X to oznámilo operační velitelství polských ozbrojených sil. Polské servery v této souvislosti připomínají dnešní masivní vzdušný útok ruských sil na Ukrajinu, který zasáhl také Lvovskou oblast při hranicích s Polskem, které je členem NATO. Polsko ale nehlásilo žádný dopad střely na své území.

„Vše nasvědčuje tomu, že do polského vzdušného prostoru letěla ruská raketa. Sledovali jsme ji, opustila prostor. Máme to potvrzeno na národní a spojenecké úrovni,“ řekl náčelník štábu Kukula podle serveru Onet po jednání v úřadu pro národní bezpečnost, které k situaci svolal prezident Andrzej Duda.

„Operační velitel ozbrojených sil v souladu s platnými postupy mobilizoval dostupné síly a prostředky, které měl k dispozici,“ uvedlo polské operační velitelství. Další informace neposkytlo. Polská stanice TV Republika nicméně uvedla, že pátrání po objektu se odehrává kolem města Hrubieszów u hranic s Ukrajinou. Polské bezpečnostní složky se podle serveru Business Insider stále snaží zjistit, co přesně se stalo.

Kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy následně na síti X informovala, že hlava státu svolala na 13:00 v úřadu pro národní bezpečnost (BBN) mimořádné jednání s ministrem obrany a vicepremiérem Wladyslawem Kosiniakem-Kamyszem, náčelníkem generálního štábu Wieslawem Kukulou a šéfem operačního velitelství ozbrojených sil Maciejem Kliszem.

Podle prezidentova poradce Marcina Mastalereka Duda hovořil o situaci také s premiérem Donaldem Tuskem. Ten se podle serveru Business Insider už v poledne mimořádně sešel s ministrem obrany, velením polské armády a šéfy tajných služeb.

Loni v polovině listopadu zabila exploze ve vsi Przewodów u hranic s Ukrajinou dva lidi, poznamenal v této souvislosti server TVN24. Také tehdy Rusko před tím proti Ukrajině zahájilo masivní vzdušný útok a na polské území dopadla podle polských odborníků střela S-300 využívaná protileteckou obranou, která byla odpálena z ukrajinského území.

Incident tehdy vyvolal obavy, že válka na Ukrajině by se mohla vyhrotit do širšího konfliktu, pokud by šlo o ruský útok na území členského státu NATO. Nicméně Varšava i Severoatlantická aliance daly vzápětí najevo, že zřejmě šlo o ukrajinskou střelu, kterou se Ukrajina snažila sestřelit útočící ruskou raketu.

Po tragédii v Przewodówě střežily region až do letošního listopadu německé systémy protivzdušné obrany Patriot, podotkl server Onet.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat podle serveru RBK-Ukrajina k dnešnímu narušení polského vzdušného prostoru v době vzdušného útoku ruských sil na Ukrajinu uvedl, že je to další signál pro spojence, aby pomohli Ukrajině posílit její protivzdušnou obranu. „Abychom se stali štítem mezi agresorem a Evropou,“ uvedl mluvčí. Invazní armáda podle něj útočí i na příhraniční ukrajinské regiony. Připomněl také pád ruského útočného dronu na území Rumunska před několika měsíci.