Byla to jedna z nejbouřlivějších debat, kterou Evropský parlament zažil. Prudce rostoucí ceny energií, především zemního plynu, už v některých zemích vyvolaly masové demonstrace. Některé vlády, například ve Francii, pro uklidnění situace bojují proti „energetické chudobě“ sociálními příplatky.

Znepokojivá reality, zvláště na cenu s plynem, které stoupá do astronomických výšin, vyvolává často odpor proti Zelené dohodě o snižování emisí. Svědčila o tom i nezvykle vyhrocená debata o cenách energií v Evropském parlamentu, která tento týden tvořila vedle Pandora Papers s Andrejem Babišem hlavní bod zasedání.

„Politika EU v oblasti klimatu, a zejména balíček Fit for 55 není zdrojem současného prudkého nárůstu cen energií,“ obhajoval za předsednické Slovinsko politiku Bruselu ministr zahraničí Anže Logar. Shoduje se v tom s českým europoslancem za TOP 09 Luďkem Niedermayerem. „Zelená dohoda to ani být nemůže, z jednoduchého důvodu, že teprve teď se bude zavádět do praxe,“ uvedl pro Deník tento český ekonom. „Na růstu ceny se podílí řada faktorů, ale jedním z nich je i nečekaně rychlé oživení evropské i světové ekonomiky po Covidu,“ dodal.

Od zvláštního zpravodaje ve Štrasburku

Opačného názoru byli například europoslanci za polské vládní Právo a spravedlnost. Například expremiérka Beata Szydlová, podle níž se snaha o rychlé snižování emisí a nahrazování energie vyrobené z uhlí jinými zdroji energie na růstu cen plynu nejméně částečně podílí. „Myslím, že musíme znovu přehodnotit naši energetickou politiku,“ vyzvala Szydlová.

Plyn oslabuje EU

Bývalý litevský premiér Andriusu Kubilius však vidí jasného viníka současné situace v politice Gazpromu a Ruska v čele s Putinem. „Je jasné, že se snaží Evropskou unii vydírat,“ řekl pro Deník tento europoslanec Evropské lidové strany. „Musíme tady postupovat stejně jako v covidové krizi a to jednat společně jako Evropská unie,“ dodal.

Evropská komise si závažnost situace uvědomuje. Kadri Simsonová, evropská komisařka pro energetiku, zdůraznila, že je třeba hned jednat: „Tento cenový šok nelze podceňovat. Bolí to naše občany, pociťují jej zejména nejzranitelnější domácnosti, oslabuje to konkurenceschopnost a zvyšuje inflační tlak. Pokud se tím nebudeme zabývat, riskujeme kompromitaci hospodářského oživení Evropy,“ prohlásila před europoslanci. „Není pochyb o tom, že musíme přijmout politická opatření – Evropu v minulosti mnohokrát postihly vysoké ceny energií – a odpověděla na ně diverzifikací zdrojů dodávek a inovací trhu,“ dodala.

Tlak na Putina pomohl

Ve hře je několik variant dalšího postupu. Uvažuje se o změně systému emisních povolenek, z kterých se stal spekulativní artikl a jejích cena nereálně zdražila. Dalším krokem, o které se včera zmínila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, je oddělení dosud propojených cen plynu a elektřiny. Třetím krokem jsou společné evropské zásobníky zemního plynu.

Nejúčinnější ale bude zřejmě společný tlak Evropské unie na Rusko jako dodavatele. EU sice většinově v dodávkách plynu závisí na Rusku, ale zároveň Unie je pro Rusko největším odběratelem a plátcem za plyn.

Tlak na Moskvu, aby zvýšila dodávky do Unie už tento týden přinesl ovoce. Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Gazprom zvýší dodávky do EU. Hned po jeho slovech přestaly ceny plynu stoupat a poprvé po mnoha dnech dramatického růstu klesly.

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.