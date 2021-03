Itálie se dohodla s Ruskem, že bude také vyrábět ruskou vakcínu Sputnik V, distribuovat ji ovšem začne, až preparát schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). O dohodě informovala italsko-ruská obchodní komora. Podle italské tiskové agentury AGI jde o první takovou dohodu v Evropě.

Ruská vakcína Sputnik V | Foto: ČTK

Ruskou vakcínu proti covidu-19 by měla vyrábět italsko-švýcarská farmaceutická společnost Adienne Pharma&Biotech, a to ve dvou závodech v Itálii, mimo jiné v Lombardii na severu země. Druhý závod agentura AGI nespecifikovala, uvedla jen, že je ve střední Itálii. Firma oznámila, že je schopna od letošního července do ledna 2022 dodat deset milionů dávek vakcíny. S její distribucí začne, až preparát získá certifikaci EMA.