Dva týdny před termínem parlamentních voleb zmítá Slovenskem další politická ostuda. Na tiskové konferenci strany Smer expremiéra Roberta Fica se porvali bývalý předseda vlády a šéf hnutí Obyčejní lidé Igor Matovič, který tiskovku narušil, a člen Smeru a bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák. Video ze zápasu se stalo virálním a ještě více rozvířilo i tak napjatou předvolební atmosféru.

Igor Matovič se popral s Robertem Kaliňákem. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Incident, z něhož video nyní koluje internetem, se odehrál ve středu ráno v Bratislavě před slovenským Úřadem vlády. Strana Smer bývalého premiéra Roberta Fica na místo svolala tiskovou konferenci na téma migrace. Ve chvíli, kdy měl Fico projev, přijel na akci v autě s ampliony a polepem „My vás mafii neprodáme“ bývalý premiér, šéf hnutí Obyčejní lidé a Ficův politický oponent Igor Matovič.

Matovič začal prostřednictvím megafonu přerušovat Ficův projev nařčeními, že jeho stranu tvoří „mafiáni a bastardi“, a kritizoval období a rozhodnutí, které dříve učinila vláda Roberta Fica. „Cizinci na Slovensku? Nebyl to náhodou zákon mafiána Kaliňáka? Samozřejmě, že byl. Vy jste schválili papírek, kvůli kterému uprchlíci na Slovensko chodí,“ řekl Matovič do megafonu.

Rvačka o mikrofon, poté kopance a pěsti

Členové strany Smer se snažili jeho auto zakrýt vlastním transparentem a vyřadit z provozu megafony. Nakonec se do řešení pustil bývalý ministr a člen Smeru Robert Kaliňák, kterého Matovič nazval „ruským primitivem“. Kaliňák otevřel dveře auta a pokusil se Matovičovi vzít mikrofon. Následnou potyčku zachytily jak televizní kamery (záběry přinesla například televize TA3 či Markíza), tak kamera, kterou Matovič celou svou akci natáčel zevnitř auta a živě vysílal na Facebooku.

Matovič na Kaliňáka nejdřív křičel: „Choď do prdele, zloděj!,“ následně tato slova několikrát zopakoval s tím, že mu Kaliňák nemá sahat na jeho majetek a že strana Smer zničila Slovensko. Nakonec Kaliňáka kopnul do hrudi nohou a vystrčil jej z vozu. Přítomní členové Smeru zatím na Matoviče křičeli, že je blázen, špína a šašek. Do tahanice se pak připletl ještě člen Smeru, který Matoviče dvakrát udeřil pěstí do tváře.

Situaci nakonec uklidnil až zásah městské policie, která nyní bude společně se slovenskou policií celý incident vyšetřovat, informovala televize Markíza.

Rvačka dvou politických oponentů nyní dominuje všem slovenským zpravodajským serverům a ve velkém koluje i na sociálních sítích. Podle některých by mohla zahýbat s předvolební situací na Slovensku - před minulými volbami si Matovič právě podobnými kontroverzními konflikty se členy Smeru získal popularitu mezi svými voliči.

„Bitka Igora Matoviče s Robertem Kaliňákem je zejména hanba. Obou. Ale je to zdrcující zpráva o Slovensku. Igor Matovič doufá, že toto bude jeho Cannes 2023 (dřívější akce, kdy upozornil na francouzské majetky členů Smeru, která mu vynesla velkou popularitu před posledními volbami, pozn. red.). To video je už teď virální, ale volby mu nevyhraje. Matovič z něj vychází jako výtržník, Kaliňák jako zločinec, který problémy řeší násilím. Ale hlavně: to video je důkaz, kam Slovensko dostali. Fico, Kaliňák a Matovič. A to není dobrá zpráva,“ vyjádřil se na sociální síti novinář slovenského Denníku N Matúš Kostolný.