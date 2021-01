"Čísla jsou dramatická a my musíme reagovat," řekl Dulig o karanténních opatřeních. Zároveň prohlásil, že chápe vlnu nevole, kterou původní záměr u zaměstnavatelů, hospodářských komor, odborů i zahraničních pracovníků vyvolal.

"Tyto výhrady bereme vážně. Dnes jsme se proto pokusili dosáhnout praktické řešení," řekl Dulig. Poznamenal, že velkou příležitost saská vláda vidí v tom, když budou bezplatné testování pro své občany zajišťovat Polsko s Českem. Toto řešení dnes saské ministryni sociálních věcí Petře Köppingové, jež má na starosti i resort zdravotnictví, během videohovoru navrhnul český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

"Tyto testy budeme uznávat," řekl Dulig, který se o jednání Köppingové s Petříčkem zmínil. Doplnil, že pro ty pendlery, kteří nebudou mít možnost využít bezplatné testování ve vlasti, se bude hledat řešení v Sasku.

Köppingová uvedla, že Polsko zřídí na hranicích testovací středisko, zatímco Češi mohou využívat bezplatné rozbory v rámci celostátního testování v Česku. "V tom mají čeští pendleři samozřejmě velkou výhodu," řekla saská ministryně.

Čeští pendleři dnes rozhodnutí uvítali. "Tohle je rozumná cesta. Hlavně řekli, že přistoupí na antigenní testy, a Česká republika by měla dokonce projednat, zda by nebyly pro pendlery zdarma, zda by ho neproplácely zdravotní pojišťovny na základě přefakturací na Německo. Tohle by bylo úplně ideální pro obě strany," uvedla šéfka Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová. V Bavorsku jsou podle Vintrové stále nepovinné testy a pendleři mají volnou cestu. "Tady nezaznamenávám jeden jediný problém," dodala.

Příprava na opatření

Dulig vyzval saské zaměstnavatele, aby týdenní odklad povinného testování využili k přípravě na toto opatření. Navrhl těm, kteří nemají vlastního podnikového zdravotníka, který by testy na pracovišti prováděl, aby si ho nechali vyškolit u Německého červeného kříže, který tuto možnost nabízí. Přislíbil jim rovněž příspěvky na antigenní testy, a to až do výše deseti eur (260 korun). Do této částky lze rychlotest koupit. Pokud se lidé nechají testovat u lékaře či v lékárně, tak částka u rychlorozborů obvykle začíná na 30 eurech.

Podle odhadů jeho resortu jezdí do Saska každodenně za prací zhruba 5000 lidí. Využít by mohli antigenní testy, jež jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

O přeshraniční pomoci se jedná

Co se týče možné přeshraniční pomoci z hlediska kapacit v nemocnicích, podle Petříčka pravidelně o situaci jedná ministerstvo zdravotnictví se saskými úřady. Například v nemocnicích v Karlovarském kraji docházejí volná lůžka na intenzivní péči, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) proto ve čtvrtek jednal s regionálními představiteli Bavorska a Saska o možném přesunu pacientů s covidem-19 do německých nemocnic. Podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové lze situaci řešit jen na centrální úrovni.

"České nemocnice zatím situaci zvládají, ale je pravdou, že ministerstvo zdravotnictví informovalo, že se blížíme kapacitním možnostem v některých případech," řekl Petříček. I Sasko ale podle něj například v případě jednotek intenzivní péče má velmi malé volné kapacity. Zatím podle ministra nepadlo konkrétní rozhodnutí o pomoci.

Kapacity nemocnic, které se starají o pacienty s covidem, se podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého blíží svým limitům. Možnosti navýšení jsou velmi omezené kvůli nedostatku personálu. Počty hospitalizovaných s covidem nyní rostou o 150 až 200 lidí denně. Pokud se naplní špatné predikce, bude v lednu v nemocnicích až 12.000 lidí s covidem. Nyní je hospitalizováno asi 7300 lidí.