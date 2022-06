V Sasku se v neděli postavilo do boje v devíti okresů z deseti dohromady 40 zájemkyň a zájemců o post landrata. Zpravidla zastupují etablované strany, které se dlouhodobě podílí na správě Německa i Saska, jako jsou CDU nebo SPD, případně by chtěly, ale zatím ve svém snažení úspěšné nejsou, jako třeba AfD. Do boje se vydávají také menší strany. Například ze Freie Sachsen, kterou tajné služby označují za protiústavní, kandiduje v okrese Východní Krušnohoří – Saské Švýcarsko Andreas Hoffmann, známý také pod jménem DJ Happy Vibes.

U sousedů - NěmeckoZdroj: Deník

V předvolební kampani zmiňuje i válečné dění a výrazně akcentuje ruskou propagandu. „Nikdo jsme nechtěli válku, nikdo jsme nechtěli utrpení. Přesto mocnosti sežehli světový mír. Říkáme ne válce! Říkáme ne zásilkám zbrani!“ vymezil se Hoffmann. Zároveň se jasně vymezuje proti stávající vládě a establishmentu. V době koronakrize vystupoval také proti očkování a protiepidemickým opatřením. To je velmi podobné české antivaxerské scéně, která se po začátku války na Ukrajině proměnila ve velké zastánce Ruska.

Polonezávislost?

„Chci udělat ze Saska Jižní Tyrolsko,“ říká Andresa Hoffmann. Nemyslí tím budování sjezdovek nebo obřích pastvin, ale větší samostatnost. Chce výrazně větší autonomii, jakou má třeba právě Jižní Tyrolsko v rámci Itálie nebo Baskicko v rámci Španělska. S tím souvisí také po vzoru brexitu slovo säxit, tedy možnost Saska opustit spolkové uspořádání, pokud by centrální orgány na tyto požadavky nehodlaly přistoupit.

Děti, ani na krok. Slovensko děsí přemnožení medvědi, místní žádají odstřel

„Freie Sachsen se hrdě hlásí k německému národu, ale kriticky se dívá na současnou státní organizační strukturu Spolkové republiky Německo. Právo na vystoupení, jaké mají jednotlivé členské státy EU a které Velká Británie využila s Brexitem, musí být rovněž zahrnuto do základního zákona na národní úrovni,“ má jasno DJ Happy Vibes. Požaduje také, aby veškerá rozhodnutí byla přijímána ve prospěch saských občanů, nikoliv obyvatel dalších patnácti spolkových zemí.

Právě decentralizační tendence mohou být jedním z důvodů, proč se tajné služby o stranu Freie Sachsen zajímají. Tím dalším může být i to, že ji řada komentátorů i politiků označuje za neonacisty. V jejích řadách a mezi příznivci jsou totiž příznivci extrémní pravice.

U sousedůZdroj: DeníkRubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.