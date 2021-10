Kurz a jeho nejbližší kolegové podle středečního sdělení státního zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) čelí podezření, že si před lety koupili příznivý mediální obraz za peníze daňových poplatníků. To mělo tehdejšímu ministru zahraničí Kurzovi usnadnit cestu do čela lidové strany i vlády. Předtím se kvůli vyšetřování odehrály razie v centrále ÖVP, v kancléřství a na ministerstvu financí. Spolu s Kurzem protikorupční státní zastupitelství vyšetřuje dalších devět lidí.

Opoziční strany dnes oznámily, že chtějí hlasovat o nedůvěře Kurzovi, pokud kancléř sám neodstoupí. Nové volby však opozice nechce. "Už nemůže tuto funkci a tento úřad zastávat, aniž by to přineslo škody Rakousku," řekla šéfka opoziční sociálnědemokratické strany (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová. Podle agentury APA se parlamentní strany dohodly na konání mimořádné schůze Národní rady příští úterý. Opoziční poslanci budou potřebovat k případnému vyslovení nedůvěry i hlasy Zelených.

Lidovečtí ministři dali najevo, že ve vládě zůstanou jedině tehdy, pokud v ní bude Kurz. "Obyvatelé Rakouska Sebastiana Kurze v roce 2017 a 2019 zvolili velkou většinou, a je tak spolkovým kancléřem naší republiky s demokratickou legitimitou," uvedli ministři z Kurzovy strany.

"Všechny tyto výtky, které tu jsou, jsou namířeny proti pracovníkům ministerstva financí," řekl Kurz už ve středu večer v televizi ORF. To, že byly průzkumy údajně manipulovány v jeho prospěch, je podle něj scestné už z toho důvodu, že desítky průzkumů v dotyčném období v roce 2016 vykazovaly zcela podobné hodnoty u jednotlivých stran a politiků.

Kurz chce zůstat kancléřem

Kurz poznamenal, že "samozřejmě" zůstane kancléřem. Na otázku, zda bude pokračovat koalice lidovců a Zelených, odpověděl: "Nedokážu si při nejlepší vůli představit nic jiného."

Nová vyšetřování dosáhla podle šéfa Zelených a vicekancléře Wernera Koglera "nové dimenze". "Dojem je zničující, okolnosti musí být úplně vyšetřeny. To lidé v Rakousku očekávají. Nemůžeme přejít k běžnému programu, akceschopnost spolkového kancléře je za těchto okolností zpochybněna," prohlásil dnes Kogler.

Prezident Van der Bellen dnes zahájil jednání se šéfy parlamentních stran o nově vzniklé situaci. Jako prvního si pozval Koglera, později odpoledne za ním přišel Kurz, pak ho čeká schůzka s předsedkyní SPÖ. V pátek budou následovat předsedové dalších dvou opozičních stran, šéfka liberální NEOS Beate Meinlová-Reisingerová a šéf pravicově populistických svobodných (FPÖ) Herbert Kickl.

Kancléř před jednáním s hlavou státu zopakoval, že vůči němu vznesená obvinění jsou chybná a že se bude proti nim bránit všemi prostředky, jaké mu demokratický a právní stát dává. Zeleným vzkázal, že pokud nechtějí pokračovat ve vládní koalici s jeho stranou, je třeba to přijmout. "My jsme připraveni ve spolupráci pokračovat," řekl Kurz.

Podezření jsou velmi vážná

Rendiová-Wagnerová dnes prohlásila, že podezření vůči Kurzovi jsou velmi závažná. Existuje sice presumpce neviny, ale také politická zodpovědnost, zdůraznila politička a položila si otázku, co se musí ještě stát, aby Kurz převzal odpovědnost a složil funkci. "Rakousko potřebuje nový začátek. I ÖVP by nový začátek prospěl," řekla a dodala, že záleží na Zelených, zda chtějí zůstat partnerem ve "vládě Kurzova systému". Rendiová-Wagnerová se přitom vyslovila proti dalším volbám, které by byly už třetí během čtyř let.

"Takto to v naší zemi nemůže pokračovat," řekla dnes šéfka NEOS Meinlová-Reisingerová. Aféra podle ní musí být "dnem nula nového Rakouska".

Politický poradce Thomas Hofer dnes podle deníku Der Standard řekl, že rozpad koalice je možný. Záleží to ale podle něj na tom, zda podezření ještě zesílí. Podle rakouského politologa Petera Filzmaiera by byl po případném vyslovení nedůvěry vládě na tahu prezident, který by mohl jmenovat nového kancléře. "Nemusí se automaticky konat nové volby," zdůraznil politolog.