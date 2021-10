V roce 1954 se provdala za Heinze Furchtsama, bývalého funkcionáře SS, se kterým se seznámila v táboře. Po válce si změnil jméno z Furchtsam (v překladu stydlivý) na Furchner. Ona pracovala celý život v administrativě, on zemřel v roce 1972.

Furchnerová již před soudem třikrát vypovídala, a to při řízeních v letech 1954 až 1982 spojených s táborem Stutthof. Jeden z nich se týkal jejího bývalého nadřízeného, vedoucího tábora Paula Wernera Hoppeho. Pokaždé tvrdila, že o vraždění nic nevěděla.

Tento soud (pokud se odehraje) může být jedním z posledních procesů, který se bude zabývat nacistickými válečnými zločiny druhé světové války. Žena stane před soudem pro mladistvé – bylo jí v té době osmnáct a devatenáct let. V koncentračním táboře měla pracovat jako sekretářka a stenografka vedoucího tábora. Její obhajoba se bude snažit prokázat, že někdo „od stolu“ nikomu fyzicky neublížil.

To vedlo k odsouzení několika žijících osob, kteří pracovali v koncentračních táborech. V roce 2016 byl odsouzen ke čtyřem letům vězení 94letý Oskar Gröning, který v Osvětimi pracoval jako účetní. Ve stejném roce byl odsouzen i Reinhold Hanning, stejně starý bachař z Osvětimi, který si měl odpykat pětiletý trest. Všichni tři však před nastoupením do výkonu trestu zemřeli.

Trestní stíhání Furchnerové bylo zahájeno jako důsledek soudu s Johnem Demjanjukem, bývalým bachařem z koncentračního tábora v Sobiboru. Ten byl v roce 2011 usvědčen ze spoluúčasti na vraždách 28 tisíc lidí. To způsobilo nový právní precedens – od té doby již nezáleží, jak velkou roli osoba v mašinerii hrála. Stačí, aby byla „jen ozubeným kolečkem“ a může být brána jako odpovědná, píše server The Guardian.

Irmgard Furchnerová byla ve čtvrtek zatčena poté, co na ni byl vydán zatykač v německém městě Itzehoe, kde měla stanout před soudem, před kterým uprchla. Soud byl odložen na 19. října. Obvinění totiž nemohou být přednesena v její nepřítomnosti. U soudu měli svědčit i přeživší holokaustu, někteří právě z tohoto tábora.

| Foto: Wikimedia Commons, Philipp P Egli, CC BY 3.0

Zbytky koncentračního tábora ve Stutthofu, kde se vraždilo i po osvobození Osvětimi | Foto: Wikimedia Commons, Philipp P Egli, CC BY 3.0

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.