Letadlo z Prahy přistálo na letišti v kyperské Larnace, druhém největším městě Kyperské republiky. Ta je sice v Evropské unii, ale není součástí Schengenského prostoru, takže musíte na letišti ukázat nějaký doklad, ale je jedno, jestli je to pas, nebo občanka.

Část českých turistů pak nasedá do autobusů, které míří na sever ostrova. Tady je čeká další hranice, Zelená linie, která rozděluje řeckou a tureckou část ostrova. Pro vstup do té turecké, pod názvem Severokyperská republika, se ale pas doporučuje. Tuto dvojitou kontrolu berou čeští turisté jen jako drobnou komplikaci.

„Klienti cestující s námi do této destinace přistanou na jižní části ostrova, na tu severní je to asi padesát kilometrů daleko,“ uvádí Ilona Topolová, mluvčí cestovní kanceláře Blue Style, která podobně jako některé další cestovky zařadila severní Kypr do své nabídky. „Kontroly nejsou náročné, ale pravdou je, že pokud je provoz větší, může se přejezd lehce protáhnout. Severní Kypr však rozhodně stojí za menší zdržení,“ dodává Topolová.

Mnozí z turistů se ostatně těší i na výlet do metropole ostrova Nikósie, také rozdělené na dvě části. I tam se dá dnes s krátkou zastávkou na hraničním přechodu v centru města navštívit celá historická část. Jejím srdcem jsou uličky uzavřené mohutnými benátskými hradbami.

Severní Kypr, přestože všude vlají tamní a turecké vlajky a téměř povinné jsou v každé větší vesnici sochy Kemala Atatürka, zakladatele moderního Turecka, je součástí Unie. A to i pokud jde o měnu. Pravda, mají tu jako oficiální platidlo tureckou liru. Ale té se vzhledem k obrovské inflaci, dosahující téměř sta procent, hledí každý zbavit. V restauracích a stáncích i obchodech mají ceny v eurech a v nich většinou i turistům vrací.

Turci s pasy EU

Nejméně desítky tisíc kyperských Turků žijících na severu ostrova má vedle pasu svého neuznaného státu, či tureckého, také pas Evropské unie. „Nedávno propukl na severním Kypru kolem toho velký skandál, když se ukázalo, že pas EU má i několik ministrů severokyperské vlády,“ uvádí jeden unijní diplomat. „Kyperská republika se vydávání pasů lidem narozeným na severním Kypru nebrání, ostatně jsou to občané území Evropské unie a jako takoví mají na unijní kyperský pas právo,“ dodává.

Nezůstalo ale jen u pasů. Pokud se turisté půjdou podívat na slavnou pevnost ve Famagustě, místě, kde se odehrál příběh Shakespearova Othella, může si tu všimnout cedulí se znakem Evropské unie. Na nich se píše, jak velkou částkou Unie přispěla ze svých fondů na rekonstrukci této nádherné památky, která vznikla v době, kdy na Kypru vládli templářští vládci. Nejde přitom o nic ojedinělého. Fondy Evropské unie financují na severním Kypru projekty za desítky miliard korun. Důvod je jednoduchý.

„Celé území Kypru je územím Evropské unie,“ vysvětluje pro Deník český velvyslanec v Nikósii Vladimír Němec. Unie k tomu dodává, že považuje severní Kypr za své území, na kterém dočasně neplatí unijní zákonodárství.

Turista, pokud nepřijde do konfliktu s místními zákony nebo neskončí nepřipojištěný v nemocnici, to ale reálně pozná na jediné věci: na cenách za data a telefonování. Ty dosahují závratných výšek, na které jsme díky unijnímu roamingu zapomněli.

Vliv islámu je na severu naprosto minimální, alkohol koupíte všude, oblečení je velmi evropské a celkově působí i turecká část Kypru podobně sekulárním dojmem jako řecký jih ostrova. A co je hlavní, kyperským Turkům zůstaly na severu nejkrásnější pláže ostrova.

Rozhovory mezi představiteli obou částí ostrova se už roky neposouvají, dodejme, že v roce 2004 odmítli plán OSN na sjednocení ostrova v referendu kyperští Řekové. „Kdyby to bylo jen na nás, obyvatelích, tak už jsme problémy mezi sebou dávno vyřešili,“ říká třicátník Mehmet, majitel zlatnictví ve městě Kyrenia (turecky Girne). „Jenže nám v tom brání naši velcí bratři, dnes je to hlavně Turecko,“ dodává.

Na vlastní pěst

EU dnes pomocí evropských fondů podporuje na severu především občanskou společnost a demokratické instituce. Ale ani tak není zdaleka všechno vyřešeno. Čeští turisté se o tom mohou přesvědčit ve Varoše. Toto kdysi nejkrásnější a světové známé letovisko na Kypru na předměstí Famagusty bylo od roku 1974 městem duchů. Tamní kyperskořecké majitele vyhnala z Varoši turecká armáda, která invazí na Kypr odpověděla na pokus tehdejší řecké vojenské junty o připojení celého Kypru k Řecku.

Kdysi čtyřicetitisícové město se dnes pokouší severokyperská administrativa vzkřísit k životu. Problém je, že se nedohodla s řecko-kyperskými majiteli zdejších hotelů, ani s vládou v Nikósii, ale jedná na vlastní pěst. Návštěva Varoši, kde byly obnoveny silnice a osvětlení a po níž se můžete projet za euro dvě hodiny na kole, je bizarní zážitek. Město je totiž skanzenem roku 1974, kdy museli kyperští Řekové město opustit. Turci obnovili jen provoz pláží a několika restaurací a hotelů. Krásné koupání vedle rozpadlých domů má fantaskní nádech.

Turista z Česka se k tomu může postavit jako obyvatelé ostrova. „V normálním životě Kypr znovu srůstá. A v tom je naděje,“ říká velvyslanec Němec. A když jedete na „turecký“ sever, můžete to vyvážit nákupem v kvalitnějších obchodech v řecké části rozdělené Nikósie.