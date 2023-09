Úředníci narazili na oblíbeném řeckém ostrově Korfu na šokující praktiky tamních barmanů. Některé restaurace v obci Kavos byly přistiženy při tom, jak sbírají zbytky nedopitých nápojů a prodávají je dalším turistům.

Netradiční způsob recyklace nedopitých drinků v řeckém letovisku odhalily rozsáhlé daňové razie. Úředníci na něj narazili hlavně v podnicích v Kavosu, který je považován za turisty oblíbenou destinaci pro večírky.

V barech a restauracích na Kavosu udělali mezi 30. srpnem a 1. zářím razii daňoví a celní auditoři z Independent Public Revenue Authority AADE společně s místními policisty. Zaměřili se na trestné činy týkající se daňových úniků a pašovaného alkoholu.

Pašovaný alkohol

V několika restauracích narazili na pochybné praktiky. List The Independent píše, že úplnou náhodou zjistili, že barmani slévají nedopité nápoje do kanystrů a ukládají je do sudů, přičemž je pak nalévají turistům jako nedotknuté panáky. Místní údajně pro média vysvětlili, že tyto praktiky jsou pro tamní bary typické.

Kromě toho se zdá, že sedm stravovacích zařízení prodávalo nápoje, které nebyly označeny číslem šarže, což ukazuje na nelegální nebo pašovaný alkohol. Několik vzorků bylo podle informací portálu The New York Post odebráno a odesláno do státní laboratoře na testování.

Úředníci ale narazili ještě na další problémy. Zjistili, že 26 tamních podniků nevydalo více než 40 tisíc účtenek v celkové hodnotě přes 267 tisíc eur. V reakci na porušování místních předpisů nakonec museli 28 provozovnám udělit pokuty. Restaurace musely navíc zavřít na 48 hodin. Podle místních médií budou podobné kontroly úřady provádět i v dalších řeckých turistických destinacích.

Záhadné úmrtí

Celá razie proběhla nedlouho poté, co místní úřady zahájili vyšetřování úmrtí mladé turistky, v jejíž smrti mohl sehrát důležitou roli kontaminovaný alkohol. 22letou britskou policistku Hannah Byrneovou našli před několika dny mrtvou na ulici v Kavosu.

Pitva prokázala, že zemřela na traumatické poranění hlavy, hlavní lékař na ostrově Korfu přesto údajně uvedl, že z jejího dechu byl cítit alkohol. Zemřela také jen několik hodin po příjezdu na místo.

Úřady nyní vyšetřují, zda nepozřela alkohol s metanolem, který je mnohem toxičtější než etanol obsažený v běžných alkoholických nápojích. Na otázku, zda může za její smrt opravdu alkohol z Kavosu, odpoví až plánované testy.

Kavos byl dlouho známým místem pro pořádání divokých večírků turisty, hlavně Brity. Místní média o něm dokonce nějaký čas hovořila jako o „no-go“ zóně, tedy oblasti, kde se několik let neprováděly kontroly. Cestovní kanceláře popisují středisko obecně jako velmi živý resort ležící na nejjižnějším cípu Korfu, na který přijíždí množství turistů za noční zábavou.