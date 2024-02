Co se děje v Rakousku.Zdroj: DeníkKdyž Christina navštěvovala čtvrtou třídu, museli se její rodiče tak jako všichni ostatní v Rakousku rozhodnout, na jakou školu pošlou svoji dceru dál. Rozmýšleli se mezi Neue Mittelschule, tedy pokračováním běžné základní školy a osmiletým gymnáziem. Nakonec zvolili soukromé výběrové gymnázium.

„Jasno jsme měli téměř hned. Z více jak dvaceti dětí ve čtvrté třídě naší dcery polovina neuměla téměř vůbec německy. Paní učitelka se věnovala výhradně jim a na ostatní moc času neměla. To se samozřejmě podepisovalo na znalostech všech žáků. A my jsme chtěli, aby z naší dcery něco bylo. Děti, které německy neuměly nebo se teprve učily, logicky pokračovaly na Neue Mittelschule,“ vysvětlila matka dívky Silvia Baumgartnerová.

Christina má teď už sedmnáct let. Příští rok bude na gymnáziu v Salzburgu maturovat. „Našeho rozhodnutí nelituji. A myslím, že ani dcera ne,“ je přesvědčená máma děvčete.

Podobná dilemata jako Baumgartnerovi nyní řeší tisíce rodin po celém Rakousku. Nejkritičtější je situace v hlavní městě Vídni. Nižší stupně tamních základních škol totiž hlásí oproti loňskému roku až sedmadvacetiprocentní nárůst počtu žáků s velmi špatnou nebo téměř žádnou znalostí němčiny.

Televizní stanici ORF to před pár dny prozradil vídeňský radní pro vzdělávání Christoph Wiederkehr (NEOS). „V loňském roce takových dětí bylo 13 531. Téměř polovina z nich se nenarodila v Rakousku. Nejvíce hlásí městské části Favoriten, tam je to 2232 dětí, a Donaustadt, kde jich je 1364,“ konkretizoval.

Čísla jsou podle úředníků alarmující. Třetina prvňáků ve vídeňských školách mluví tak špatně německy, že vůbec nezvládá tempo učení. Důsledkem je pak narůstající počet vysvědčení, na kterých se namísto jedniček u jednotlivých předmětů objevuje pouze poznámka: nehodnocen/nehodnocena.

Může to být i tím, že podle studií zveřejněných loni v říjnu každý druhý vídeňský školák doma s rodiči vůbec nemluví německy. Problémy se celkem týkají asi deseti tisíců dětí. Zarážející je, že osmdesát procent z těchto dětí minimálně po dobu dvou let navštěvovalo některou z vídeňských mateřských škol.

Radní Wiederkehr za problémem vidí slučování rodin a jejich život pohromadě a také velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Vadí mu, že je Vídeň údajně jedinou spolkovou zemí, která více než na sto procent plní stanovené kvóty počtu migrantů. „Nemůžeme přebírat povinnosti ostatních spolkových zemí. Žádáme o spravedlivější přerozdělování do jednotlivých spolkových zemí a chceme pokuty pro ty, které se fixních kvót odmítnou držet,“ poznamenal.

Vídeň podle něj dělá, co může. Spustila řadu opatření ve školách, která cílí na zlepšení jazykové vybavenosti školáků i na jejich efektivnější způsob doučování. „Došlo k navýšení pracovníků jazykové podpory. Aktuálně jich na nižších stupních základních škol funguje 397. A jejich počet bude růst. Do konce roku 2025 bude takových učitelů pět stovek,“ uvedl Wiederkehr. Připomněl navíc i pravidelné letní prázdninové jazykové kurzy, během nichž dětem radnice nabízí doučování.

Vídeňští lidovci však bijí na poplach. „Radnice zcela selhala během posledních let v oblasti integrace a problémy tohoto typu úplně ignorovala. Jinak není možné, aby děti, které se tady narodily, vyrostly tady a chodily zde do školky na začátku školní docházky neuměly německy,“ rozčiloval se jejich mluvčí Harald Zierfuß.

A pokračoval. „Když se více jak polovina těchto školáků narodila v Rakousku, není možné nynější potíže svádět na válku na Ukrajině. Nebo na to, že se rodiny shlukují a žijí pohromadě,“ kroutil hlavou politik.

Za nedostatečný považuje i nynější počet jazykových pedagogů. Společně se svými kolegy navrhuje také zavedení povinné docházky do mateřské školy už pro tříleté děti právě z těchto rodin.

