A že dodávka Sputniku V, který je nyní na Slovensku, je v pořádku. „O výsledcích se bude komunikovat s našimi odborníky a ruskou stranou. Očkovat by se mohlo po souhlase ruské strany,“ uvedl ministr Lengvarský.

Tento bývalý vojenský lékař se na Slovensku už stačil proslavit svými krátkými odpověďmi na otázky novinářů. Na dotaz, jaké jsou u očkování Sputnikem V možnosti, řekl: „Jsou dvě možnosti. Povolit, nebo nepovolit.“

Slovensko ručí samo za rizika Sputniku

Rusové si po pochybnostech, které o kvalitě ruské vakcíny vyjádřil slovenský lékový úřad (ŠUKL), odvezli na testování několik stovek vakcín Sputniku V z dvousettisícové dodávky pro Slovensko ze skladu na východě země. Podle Lengvarského by měli do konce května dát Bratislavě vědět, zda pro očkování na Slovensku udělují povolení, nebo nikoli.

Slovensko si objednalo celkem dva miliony kusů vakcíny Sputnik V. Ve smlouvě, kterou garantoval dnes už bývalý premiér Igor Matovič, se Slovensko zavázalo přebrat na sebe všechna rizika spojená s očkováním, včetně odškodnění případných obětí. Současně se také zavázalo zaplatit za dva miliony vakcín, za které dají dvacet milionů dolarů, tedy asi čtyři sta milionů korun. A to i v případě, že by si odběr Sputniku V nakonec Slovensko rozmyslelo.

Zachrání Sputnik očkování na Slovensku?

Slovensko od počátku května, kdy do země začaly z EU plynout skutečně masivní dodávky Evropskou lékovou agenturou povolených vakcín, řeší problém malého zájmu Slováků o očkování. V případě, že se zájem nezvýší, mohl by už koncem května nastat stav, kdy bude na Slovensku více vakcín, než lidí ochotných se nechat naočkovat. Podle odborníků by se poměr naočkovaných Slováků mohl zastavit na 38 % dospělé populace, což je daleko pod hranicí pro získání kolektivní imunity na covid.

Igor Matovič, který tajný nákup a dovoz z Ruska Sputniku V zařídil a musel pak kvůli tomu rezignovat na funkci premiéra, zdůvodňoval nákup také tím, že existuje velká skupina Slováků, kteří se odmítají naočkovat čímkoliv jiným, než právě Sputnikem V. I když se sociologické průzkumy k této otázce různí, je fakt, že Sputnik se těší důvěře asi 60 procent Slováků. To je na úrovni většiny Evropskou lékovou agenturou povolených vakcín. Naopak britsko-švédská vakcína AstraZeneca má důvěru jen asi 30 % Slováků.