Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Slovensku byla ještě utajovanější než ta v Česku. Zelenskyj poděkoval Slovensku za pomoc Ukrajině, ale zároveň se obul do velké části Slováků, kteří podporují Rusko, nebo chtějí zůstat v konfliktu neutrální.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nečekaně navštívil také Bratislavu. Setkal se se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. | Foto: Profimedia

Ještě, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nasedal v pátek po poledni v Ruzyni do letadla, drtivá většina Slováků netušila, že míří do jejich země. Zelenského návštěva v Bratislavě byla ještě výrazně utajenější než ta v Česku. Důvodem bylo to, že zatímco drtivá většina Čechů Ukrajinu v jejím odporu proti ruskému agresorovi jednoznačně podporuje, na Slovensku je situace výrazně jiná.

Ukrajina má na Slovensku podle průzkumů možná už dnes mezi lidmi více odpůrců než příznivců. Kdyby se návštěva Zelenského prozradila dříve, mohly proruské síly v čele s Směrem Roberta Fica a nacionalistickou Republikou svolat do hlavního města protiukrajinské demonstrace.

Díky úspěšnému utajení i tomu, že se Zelenskyj setkal v Bratislavě jen s proukrajinskou částí slovenských politiků, probíhala návštěva podobně idylicky jako v Praze. „Chci tě ujistit, že přicházíš nejen k sousedům, ale i k přátelům," prohlásila pro Zelenského příletu prezidentka Zuzana Čaputová, která se s hlavou Ukrajiny přátelsky objala.

Podobně jako v Praze i v Bratislavě se dostala ke slovu nejen podpora vstupu Kyjeva do NATO a EU, ale také zbrojní dodávky. V nich hraje Slovensko, přes svoji malou velikost, významnou roli. „Společně budeme našimi firmami vyvíjet i nový typ houfnic, spolupracovat na společné výrobě munice a zároveň naše podniky se zapojí do odminování území Ukrajiny," uvedla Čaputová.

Podobná slova podpory slyšel od dalších dvou slovenských ústavních činitelů. Od premiéra úřednické vlády Ludovíta Ódora a pro někoho překvapivě i od šéfa slovenského parlamentu Borise Kollára z populistické strany Sme rodina. „Přeji Ukrajincům, aby si mír vybojovali a vyhnali Rusy domů,“ prohlásil se svoji zjednodušenou logikou Kollár.

I na Slovensku zazněla od Zelenského slova díků. „Děkujeme za podporu všem lidem Slovenska,“ uvedl na tiskovce před novináři Zelenskyj.

Děkoval i za podporu ukrajinských utečenců, byť ti většinou nakonec skončili až v Česku. „Děkuji za podporu v oblasti obrany a za podepsání smlouvy ohledně poskytnutí houfnic Zuzana. Budeme spolupracovat také v oblasti výroby granátometů a poskytnutí pracovních míst,“ dodal Zelenskyj.

Nerozumím proruským postojům, řekl Zelenskyj

Jenže pak jeden z novinářů svojí otázkou připomněl Zelenskému jinou realitu země, kde víc lidí fandí v konfliktu Rusku než Ukrajině. A největší podporu má neutralita Slovenska v konfliktu na jeho východní hranici.

Zelenskyj si nebral servítky. „Rusové přišli na cizí území, kde zabíjejí. Potřebujete si ověřit na vlastní kůži to, co zažívají Ukrajinci? Představte si, že by Slovensku někdo vyhodil do vzduchu vodní elektrárnu nebo vyhrožoval výbuchem jaderné elektrárny. Kdo může být v takovém stavu proruský? Proruský znamená být proteroristický. Nerozumím odkud jdou tyto proruské pozice," uvedl Zelenskyj.

Z Bratislavy pokračuje Zelenskyj do Turecka, klíčové země dohody o vývozu obilí z Ruska a Ukrajiny, a také druhé nejmocnější země NATO.