Podle listu Denník N čtveřici vyšetřovatelů spojuje činnost v policejním týmu, který odhaloval korupci korupci někdejších policejních špiček. Po loňských volbách policie v různých kauzách obvinila i z korupce kromě jiných podnikatele, jakož i bývalé vedení policie a představitele úřadů a institucí z období, kdy byli u moci sociální demokraté (Směr-SD) Roberta Fica. Směr-SD byl u moci s výjimkou necelých dvou let od roku 2006 a po porážce v posledních volbách skončil v opozici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.