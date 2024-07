Sedm lidí zemřelo a dalších pět utrpělo zranění při srážce rychlíku EC 279 z Prahy do Budapešti s linkovým autobusem na jihu Slovenska. Informovalo o tom na Facebooku operační středisko slovenské záchranné služby, které upravilo původní informaci o čtyřech mrtvých. Žádná z obětí necestovala vlakem a podle informací českého ministerstva zahraničí mezi mrtvými rovněž nejsou čeští občané.

Nehoda se stala na železničním přejezdu nedaleko Nových Zámků. Operační středisko záchranné zdravotní služby Slovenské republiky nejprve informovalo o čtyřech mrtvých, později počet obětí stoupl na šest.

Podle informací serveru tvnoviny.sk všechny oběti seděly v autobuse.

Srážka roztrhla autobus na dvě části

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který se dostavil na místo srážky, novinářům řekl, že dva zranění z autobusu jsou ve vážném stavu. Příčina nehody, při které se autobus roztrhl na dvě části, se nyní vyšetřuje. Totožnost zemřelých se úřadům zatím nepodařilo zjistit. V autobusu na místní lince mezi Novými Zámky a vesnicí Kolta bylo osm lidí a řidič, který nehodu přežil.

Podle záběrů z místa nehody jednu část roztrženého autobusu poničil požár, druhá skončila ve srázu vedle kolejí.

Strojvedoucí utrpěl lehké popáleniny

Podle mluvčího slovenského národního vlakové dopravce ZSSK Dominika Drevického ve vlaku cestovalo přes 100 lidí.

Generální ředitel Českých drah (ČD) Michal Krapinec na sociální síti X napsal, že strojvedoucí ČD byl s lehkými popáleninami ošetřen na místě. „Podle informací od záchranářů jsou cestující z vlaku v pořádku a byli evakuováni ze soupravy. Náš strojvedoucí byl s lehkými popáleninami ošetřen na místě,“ doplnil.

Lokomotiva patřila ČD a vlaková souprava zase ZSSK, stejně jako vlakový personál. ZSSK uvedla, že pro cestující z vlaku zajistila náhradní dopravu do Štúrova, které leží na mezinárodním železničním koridoru z Prahy do Budapešti. Kvůli nehodě byl provoz vlaků mezi Novými Zámky a Dvory nad Žitavou přerušen.

České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi oběťmi nehody na jihu Slovenska byli čeští občané. „Nicméně záchranné práce na místě stále pokračují a náš zastupitelský úřad v Bratislavě zůstává v kontaktu se slovenskou policií,“ uvedla na dotaz ČTK po 19. hodině Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí.

U nehody zasahovaly sanitky i vrtulníky. Český server zdopravy.cz s odvoláním na slovenského provozovatele letecké záchranné služby Air–Transport Europe (ATE) informoval, že vrtulníky vzlétly z Bratislavy a Nitry. Provoz na trati je přerušený.

Nehoda se stala krátce po 17:00 SELČ na přejezdu se závorami a světelnou signalizací, uvedla mluvčí úřadu spravujícího slovenskou železniční síť Vladimíra Bahýlová.

Veřejnoprávní stanice RTVS uvedla, že podle neověřených informací nehodu zavinila nefungující zvuková a světelná signalizace na železničním přejezdu.

Podle informací serveru MY Nové Zámky po trati v místě projížděly dva vlaky v opačných směrech. Autobus nejprve stál před přejezdem a závorami, které byly dole. Po přejetí prvního vlaku se však závory zvedly a autobus vjel do kolejiště, kde do něj narazil druhý vlak. Informaci o průběhu nehody však zatím nekomentovaly slovenské úřady.

| Video: Youtube

Server tvnoviny.sk zveřejnil video, na němž hoří, k nebi stoupá černý dým a cestující procházejí kolem kolejí. Autobus patřící společnosti Arriva je po srážce vážně poškozený. Lokomotivu zachvátily plameny.

Slovenský prezident Peter Pellegrini na svém facebookovém profilu vyjádřil upřímnou soustrast obětem a popřál brzké uzdravení zraněným. Situaci podle svých slov "s hlubokým zármutkem" sleduje i z Bruselu, kde je na summitu Evropské rady. „Přál bych si, aby se takové katastrofy v budoucnu Slovensku vyhýbaly,“ napsal Pellegrini.

Soustrast vyjádřil také slovenský ministr dopravy Jozef Ráž. „Před malou chvílí jsem se dozvěděl o tragické nehodě vlaku a autobusu u Nových Zámků. Je mi velmi líto vyhaslých lidských životů a v myšlenkách jsem s pozůstalými po obětech této hrozné události. Zároveň přeji všem zraněným brzké uzdravení,“ napsal na Facebooku.

Zraněné záchranáři rozvezli do nemocnic v Levicích, Galantě, Komárně, Nitře a Bratislavě. V Nových Zámcích po středeční průtrži mračen nemocnice nefunguje, upozornil server sme.sk.