Terorismus na Slovensku? Tisícovce škol, bank a obchodů někdo vyhrožoval bombou

Slovensko v úterý zažilo hromadnou evakuaci žáků i dospělých. Do stovek tamních škol totiž někdo poslal přes tisíc výhrůžek bombovými útoky. Další více než stovka takových výhrůžek dorazila i do bank a asi čtyřicítka do prodejen s elektrotechnikou. Závažný trestný čin vyšetřují kriminalisté z Národní kriminální agentury jako terorismus.

Slovenská policie. Ilustrační snímek | Foto: ČTK